ProCigar elige a Ciro Cascella como presidente para el periodo 2026-2028

Ciro Cascella, presidente del periodo 2026-2028 de ProCigar. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (ProCigar) anunció la elección de Ciro Cascella, de Tabacalera Fuente, como presidente de la organización para el periodo 2026-2028.

Su designación se llevó a cabo durante la reciente Asamblea General Anual de Miembros, donde fue elegido de manera unánime por la membresía.

La elección y juramentación se realizaron en el marco de esta asamblea, que reunió a miembros de ProCigar y actores clave de la industria en un ambiente que reflejó la unidad y el propósito compartido del sector del cigarro dominicano.

Al asumir esta nueva responsabilidad, Cascella expresó su compromiso con dar continuidad al trabajo institucional realizado, consolidar los avances alcanzados por la organización y seguir proyectando al cigarro premium dominicano como un símbolo de excelencia y tradición a nivel global.

Asimismo, manifestó su agradecimiento por la confianza depositada por los miembros de la asociación.

En relación con la gestión anterior, destacó el trabajo realizado por Litto Gómez, resaltando su contribución al fortalecimiento de ProCigar y al posicionamiento de la organización dentro de la industria tabacalera internacional.

De cara al futuro, Cascella reafirmó su enfoque en continuar fortaleciendo a ProCigar y en seguir posicionando al cigarro premium dominicano como referente mundial de calidad.

Junta Directiva 2026-2028

Litto Gómez – La Flor Dominicana – Vicepresidente

– La Flor Dominicana – Vicepresidente Guillermo León – La Aurora – Segundo Vicepresidente

Hamlet Espinal – Davidoff Cigars – Secretario

Yuri Guillén – General Cigar – Tesorero

Adicionalmente, la Junta incluye a Hendrik Kelner como Representante de los Miembros Fundadores, junto a los directores Ricardo Nieto (Tabacalera de García), Sra. Raquel Quesada (Quesada Cigars), Sr. Ernesto Pérez-Carrillo (Casa Carrillo), Sra. Nirka Reyes (De Los Reyes Cigars), Sr. José Blanco (Tabacalera Palma), Sr. Thomas Strickrock (Arnold André) y Sr. Abraham Flores (PDR Cigars).

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