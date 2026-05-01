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Lanzan "Origen", una plataforma que transforma eventos en experiencias de conexión

Ámbar Gil presenta una plataforma que transforma eventos en experiencias de conexión, conciencia y propósito

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    Lanzan "Origen", una plataforma que transforma eventos en experiencias de conexión
    Ambar Gil Calvo. (FUENTE EXTERNA)

    En medio de un mundo que no se detiene, donde todo parece urgente y constante, nace Origen: un espacio creado para hacer exactamente lo contrario. Pausar. Sentir. Volver.

    Más que una marca, Origen es una invitación profunda a reconectar con lo esencial: con lo que somos cuando el ruido baja, cuando dejamos de cumplir expectativas y comenzamos a escucharnos de verdad.

    Creado por la abogada y wedding planner Ámbar Gil, este proyecto propone una evolución del concepto tradicional de eventos, transformándolos en experiencias diseñadas para el crecimiento personal y la reconexión con la esencia individual.

    "Origen nace desde mi propia historia. Desde momentos donde mi salud mental se vio retada y entendí que no podemos seguir viviendo en automático. Que necesitamos espacios donde esté bien no estar bien, donde podamos sentir sin juicio y empezar a reconstruirnos desde adentro", expresó Gil.

    Su propuesta se materializa a través de micro-eventos diseñados con intención: experiencias íntimas donde convergen especialistas, dinámicas de conexión, conversaciones reales y momentos que invitan a mirar hacia adentro. Cada encuentro aborda distintas etapas y realidades emocionales, creando un espacio seguro para cuestionarse, sanar y crecer.

    Pero Origen va más allá. También se posiciona como una productora de eventos exclusivos para marcas e influencers, así como una red que conecta talentos, emprendimientos y empresas con oportunidades reales de exposición y crecimiento dentro de espacios cuidadosamente curados. Es, en esencia, un ecosistema donde lo emocional, lo humano y lo creativo se encuentran.

    Encuentro

    El próximo encuentro, titulado "Volver a mí para volver a ser mamá", será un espacio pensado para mujeres que buscan reconectar con su identidad más allá de sus roles. Se realizará el viernes 22 de mayo a las 7:30 de la noche en Fratello Restaurante.

    El lanzamiento contó con la asistencia de clientes, empresarios, creadores de contenido, influencers y representantes de medios de comunicación, quienes fueron testigos del inicio de una propuesta que promete impactar desde lo más profundo.

    La conducción estuvo a cargo de la comunicadora María Angélica Ureña y contó con el respaldo de aliados como FestaMundi, AM Creativa, PartyBites y Frankeli Decoraciones, entre otros.

    • Origen no es solo un lugar al que se asiste. Es un lugar al que se vuelve. Para más información, seguir su cuenta oficial en Instagram: @origenrd_
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    Madelyn Rodriguez, Ydalia Calvo, Ambar Gil, Esmeralda Gil y Erick Gil.
    Madelyn Rodriguez, Ydalia Calvo, Ambar Gil, Esmeralda Gil y Erick Gil. (FUENTE EXTERNA)
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    Elise van Dalen, Sara Lo´pez, Stephanie Aleman.
    Elise van Dalen, Sara Lo´pez, Stephanie Aleman. (FUENTE EXTERNA)
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    Pily y Taiana Filpo.
    Pily y Taiana Filpo. (FUENTE EXTERNA)
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