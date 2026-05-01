Nagua in Color 5K, propuesta del running se muda a la naturaleza

Nagua in Color 5K 2026 llega como una de las experiencias más dinámicas del calendario, con una propuesta que deja de lado la competencia tradicional para centrarse en una vivencia activa, social y sensorial, donde el objetivo no es ganar, sino disfrutar cada kilómetro.

El próximo domingo 24 de mayo, el Hotel Boutique del Lago, en Nagua, será el escenario de esta plataforma. Más de 500 participantes se darán cita desde las 9:00 de la mañana en un recorrido de cinco kilómetros intervenido por estaciones de color, música y dinámicas que sostienen la energía a lo largo del trayecto.

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A diferencia de las rutas convencionales, el circuito se desarrolla dentro de un entorno natural, entre senderos, caminos de tierra, áreas verdes y vistas al lago.

No se trata de un recorrido plano: la variación del terreno, con desniveles y posibles tramos húmedos, forma parte de la experiencia, conectando al participante con el entorno y haciendo de cada kilómetro algo distinto.

Evento más accesible

Organizado por Machuca Entertainment, a través de MTS Infinito, y en alianza con la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nagua (Ashorena), el evento apuesta por un running más libre y accesible, donde el movimiento se mezcla con la música, el paisaje y la energía colectiva.

La experiencia incluye kit oficial, hidratación, ambientación continua y un cierre artístico que convierte la meta en un punto de encuentro. Además, se proyecta como una escapada activa, con un tour oficial que integra destinos como Laguna Gri-Gri y Laguna Dudú.

Las inscripciones están disponibles en www.SDCtickets.do, así como a través de Instagram en @machucaent. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 809-257-8845.