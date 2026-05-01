Promueven gastronomía dominicana en Chicago como vía para atraer inversión

De izquierda a derecha: el senador Rafael Barón Duluc; la cónsul general, Omara Corporán; la chef Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita; y una de las asistentes al evento. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Chicago realizó este viernes una actividad orientada a promover la gastronomía nacional como herramienta de proyección internacional y atracción de inversión.

La cónsul general, Omara Corporán, encabezó el encuentro, en el que participaron representantes del cuerpo consular, autoridades del estado de Illinois, empresarios, académicos y miembros de la diáspora dominicana, señala una nota de prensa.

Indica que durante la actividad, se destacó la gastronomía como un componente de la identidad cultural y como parte de las estrategias para fortalecer las relaciones bilaterales.

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Participación de sectores económicos

El evento contó con la participación del senador Rafael Barón Duluc, representante de la provincia La Altagracia, vinculada a la actividad turística en destinos como Punta Cana.

En el ámbito económico, la Asociación Dominicana de Restaurantes resaltó el aporte del sector gastronómico a la economía nacional, así como su vínculo con el turismo y la generación de empleos.

La propuesta culinaria estuvo a cargo de la chef Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, quien presentó un menú basado en productos locales.

El consulado indicó que este tipo de iniciativas busca fortalecer los vínculos entre cultura, inversión y desarrollo, y posicionar al país en el escenario internacional.

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