Promueven gastronomía dominicana en Chicago como vía para atraer inversión
La actividad reunió a autoridades, empresarios y diáspora en torno a oportunidades económicas y culturales
El Consulado General de la República Dominicana en Chicago realizó este viernes una actividad orientada a promover la gastronomía nacional como herramienta de proyección internacional y atracción de inversión.
La cónsul general, Omara Corporán, encabezó el encuentro, en el que participaron representantes del cuerpo consular, autoridades del estado de Illinois, empresarios, académicos y miembros de la diáspora dominicana, señala una nota de prensa.
Indica que durante la actividad, se destacó la gastronomía como un componente de la identidad cultural y como parte de las estrategias para fortalecer las relaciones bilaterales.
Luisa Sosa y José Casasnovas, la dupla que pone su sello al bizcocho dominicano en Londres
Participación de sectores económicos
El evento contó con la participación del senador Rafael Barón Duluc, representante de la provincia La Altagracia, vinculada a la actividad turística en destinos como Punta Cana.
En el ámbito económico, la Asociación Dominicana de Restaurantes resaltó el aporte del sector gastronómico a la economía nacional, así como su vínculo con el turismo y la generación de empleos.
- La propuesta culinaria estuvo a cargo de la chef Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, quien presentó un menú basado en productos locales.
El consulado indicó que este tipo de iniciativas busca fortalecer los vínculos entre cultura, inversión y desarrollo, y posicionar al país en el escenario internacional.