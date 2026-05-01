Arranca desde hoy el festival de la belleza de Olé

La belleza, en gran medida, puede traducirse en seguridad. Quizá por ello resulta tan atractivo, en el mejor sentido, conocer de cerca productos que se convierten en aliados para resaltarla.

Un claro ejemplo fue la celebración del lanzamiento oficial del Festival de Belleza de Olé (Beauty Fest Olé), un evento que reunió experiencias con marcas y dinámicas interactivas que fascinaron a las más de 300 invitadas que se dieron cita al primer día de una iniciativa que promete cautivar al público durante un mes.

Beauty Fest Olé 2026 se presenta como una propuesta de belleza integral que va más allá del aspecto físico, abarcando el bienestar emocional, la autenticidad y el crecimiento personal como pilares fundamentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img-20260501-wa0314-a58913b4.jpg Se exhibieron productos que son novedad. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img-20260501-wa0311-c37f7112.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img-20260501-wa0315-c6e3763a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img-20260501-wa0316-5f3c592e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img-20260501-wa0310-2417a086.jpg ‹ >

En el marco de la inauguración se ofreció un interesante conversatorio cargado de contenido valioso. Este se desarrolló bajo el tema "El peso de tu maleta emocional", donde se entrelazaron la opinión experta de la psicóloga Melissa Pol con las vivencias de figuras como la cantante Martha Heredia, Juaris Moneró, Yarissa Rodríguez y Madeli Galán.

El panel fue moderado por Ana Abreu, quien condujo el diálogo con preguntas tanto de la producción como del entusiasta público presente.

Un resumen del panel

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img20260501172839187mfnrhdr-2a5124c3.jpg Las primeras 100 personas en llegar recibieron un kit de belleza. (DIARIO LIBRE)

Durante el conversatorio, las participantes compartieron experiencias íntimas que, aunque no siempre forman parte del contenido que muestran en sus plataformas, sirvieron para conectar de manera auténtica con la audiencia. Entre ellas se brindaron apoyo y, al mismo tiempo, motivaron a los asistentes a reflexionar sobre sus propias cargas emocionales.

Uno de los temas centrales giró en torno a las exigencias históricas que han recaído sobre la mujer y que fue resaltado por la profesional de la Psicología.

Ella destacó cómo, tradicionalmente, se le ha asignado el rol de ser fuerte, resiliente y capaz de sostenerlo todo, incluso a costa de sí misma. Esta carga emocional, muchas veces asumida de forma inconsciente, puede estar vinculada a una autoestima vulnerable.

Es necesario recordar que este es el Mes de las Madres, por lo que cobra más peso abordar temas como estos, pues ellas más que nadie, suelen priorizar a los demás antes que a sí mismas, intentando llenar vacíos emocionales o reproducir patrones aprendidos en su entorno familiar.

Para Melissa Pol el valor personal no depende de lo que se hace por otros, sino que es intrínseco a cada individuo.

Todas en el panel compartieron experiencias de sus roles en las redes sociales y concienciaron sobre la necesidad de ser empáticos y respetuosos al dirigirse a otros en el mundo digital, pues en las redes sociales todas las personas también tienen una historia y sentimientos que deberían ser tratados con respeto.

Coincidieron en que, aunque comparten aspectos positivos de sus vidas, existen situaciones difíciles que permanecen en la esfera privada. Esta selección de contenido puede llevar a la idealización de vidas aparentemente perfectas, generando expectativas irreales en quienes observan.

El evento culminó con la participación artística de Martha Heredia, quien interpretó la pieza del Beauty Fest Olé 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img20260501180326353mfnrhdr-1b73dcb1.jpg César Polanco y Lucy Muñoz. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img20260501171905246mfnrhdr-78e811e3.jpg (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img20260501171806720mfnrhdr-dfa34318.jpg Dewi Peña. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/img-20260501-wa0312-c94ddb2d.jpg Stephany López, Klaudia Silverio y Annabelle Ballesteros. (SAMIL MATEO) ‹ >