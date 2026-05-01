The Glenlivet celebró "Full Circle", una experiencia que elevó su propuesta sensorial

The Glenlivet presentó una nueva edición de The Glenlivet Circle, bajo el concepto Full Circle, una propuesta concebida como el punto de encuentro donde convergen las experiencias anteriores de la marca, dando forma a una velada que apostó por la exploración sensorial y la conexión desde una perspectiva más integral.

El encuentro reunió a invitados especiales en The Oak Room, en un ambiente diseñado para resaltar el valor del tiempo, la complejidad y la evolución de las expresiones más exclusivas de la casa.

En esta tercera edición, la experiencia no se planteó como un momento aislado, sino como la construcción de un recorrido que encontró en este capítulo su punto de madurez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/daphne-aybar-gabriela-genao-alejandra-valverde-angel-martinez-rita-guzman-francesca-ortiz-lucy-mitchell-1-91d81970.jpg Daphne Aybar, Gabriela Genao, Alejandra Valverde, Angel Martínez, Rita Guzmán, Francesca Ortíz y Lucy Mitchell. (FUENTE EXTERNA)

Más allá de la degustación: una propuesta construida en capas

Lejos de una cata tradicional, la propuesta se desarrolló como una experiencia inmersiva en la que cada elemento añadió una dimensión distinta a la narrativa de la noche.

Desde un cóctel de bienvenida con The Glenlivet 12, hasta una cata guiada de las expresiones 15, 18 y 21 años, el recorrido invitó a los asistentes a descubrir cómo el paso del tiempo imprime carácter, profundidad y matices únicos en cada whisky.

El acompañamiento gastronómico, diseñado en armonía con cada expresión, reforzó esta lectura sensorial, mientras que una dimensión olfativa, creada especialmente para la ocasión, añadió una capa adicional de interpretación, conectando memoria, percepción y experiencia.

La selección musical, dominada por matices de jazz y soul, aportó un ritmo pausado a la velada, favoreciendo un ambiente de conversación y contemplación, en coherencia con el espíritu del encuentro.

En coherencia con esta propuesta integral, The Glenlivet incorporó activamente la iniciativa "Drink more water", el programa de prevención de Pernod Ricard que promueve celebraciones más largas, equilibradas y responsables.

A lo largo del recorrido, se garantizó la disponibilidad constante de agua como parte esencial de la experiencia, reforzando una forma de disfrute consciente que permite apreciar cada expresión desde el equilibrio y la moderación.

Un concepto que evoluciona junto a su audiencia

Con Full Circle, The Glenlivet reafirmó su apuesta por generar experiencias donde el lujo se entiende desde la autenticidad, la curaduría y el detalle. Más que presentar sus expresiones, la marca propuso una manera distinta de relacionarse con ellas: privilegiando la observación, la apreciación sensorial y la conciencia en cada momento del encuentro.

"Con The Glenlivet Circle hemos construido un espacio donde cada encuentro suma una nueva capa de significado a la experiencia de la marca. En esta ocasión, presentamos una propuesta donde todos esos elementos conviven y se conectan, permitiendo descubrir The Glenlivet desde una perspectiva más completa, donde el tiempo, el detalle y la exploración sensorial dialogan entre sí", expresó Ángel Martínez, Sr. Brand Manager de la marca.

Esta edición marcó un momento clave dentro de la plataforma The Glenlivet Circle, consolidándola como una propuesta que evoluciona junto a sus invitados, elevando la experiencia más allá del producto para convertirla en un ejercicio de apreciación sensorial y narrativa.