Unapec y FEM firman alianza estratégica que destaca impacto femenino en la economía del país

Rossy Escotto Minaya y Erik Pérez Vega firmaron la alianza entre Unapec y FEM. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad APEC (Unapec) y la Federación de Mujeres Empresarias (FEM) formalizaron una alianza estratégica que resalta el creciente impacto del liderazgo femenino en la economía nacional, respaldado por cifras que evidencian un aumento sostenido en la formación, el emprendimiento, el acceso al financiamiento y la participación laboral de las mujeres en la República Dominicana.

Durante el acto de firma del acuerdo, las autoridades destacaron que en 2025 el 57 % de las personas participantes en programas de formación técnico-profesional fueron mujeres, cifra que representa más de 492,000 dominicanas capacitadas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Este indicador consolida a la mujer como el principal motor del crecimiento en la formación para el trabajo en el país.

El rector de Unapec, Erik Pérez Vega, subrayó que estos datos confirman una transformación estructural en el tejido productivo nacional. "Las mujeres dominicanas no solo participan en la economía; la están transformando", afirmó, al tiempo que resaltó que el liderazgo femenino debe ser asumido como un pilar estratégico del desarrollo económico nacional.

En el ámbito empresarial, estudios citados durante el evento indican que el número de empresas lideradas por mujeres registró un crecimiento del 11.4 % entre 2024 y 2025, reflejando una expansión sostenida del emprendimiento femenino, impulsada por una mayor oferta formativa y el fortalecimiento de redes empresariales.

Otro de los indicadores destacados fue el acceso al financiamiento. Según datos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, el crédito otorgado a mujeres experimentó un incremento del 281 % en la última década, alcanzando casi 379,000 millones de pesos dominicanos al cierre de 2025.

Con niveles de morosidad inferiores en comparación con otros segmentos crediticios.

Cifras que hablan

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/3-1094d82e.jpg Momento de la firma. (FUENTE EXTERNA)

En términos de empleo, cifras del Banco Central señalan que la República Dominicana superó en 2025 los 5.1 millones de personas ocupadas, en un contexto donde la incorporación de más mujeres al mercado laboral formal ha sido un factor determinante para el crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias, Rossy Escotto Minaya, destacó que esta alianza con Unapec permitirá ampliar el alcance de programas de formación especializada y responder a las exigencias del entorno digital y competitivo.

En ese sentido, anunció el desarrollo de iniciativas académicas orientadas a preparar a las empresarias para los retos de la transformación digital y la innovación.

La alianza entre Unapec y la FEM contempla el desarrollo de programas académicos, redes de mentoría, investigación aplicada y espacios de innovación, con el objetivo de potenciar el liderazgo femenino y contribuir al crecimiento sostenible del país a partir de datos concretos que confirman el impacto económico de la mujer dominicana.