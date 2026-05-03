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Miguel Genao
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Miguel Genao conquista el Teatro Nacional con "Chapter II"

Los creativos Miguel Genao y Frank Pérez presentaron una propuesta compuesta por 76 looks

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    Miguel Genao conquista el Teatro Nacional con Chapter II
    Víctor Ferna´ndez, Frank Pe´rez, Miguel Genao y Esteban Marti´nez-Murga. (FUENTE EXTERNA)

    La casa de moda Miguel Genao hizo historia al convertir la emblemática sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito en una pasarela de alta costura. El evento marcó la primera vez que una marca dominicana presenta un desfile individual en este escenario, el máximo templo de las artes escénicas en el país.

    Bajo el título "Chapter II", los creativos Miguel Genao y Frank Pérez presentaron una propuesta compuesta por 76 looks, que celebra casi dos décadas de trayectoria. La colección funciona como un puente temporal entre diferentes etapas de la casa de moda.

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    Ichanell Rodri´guez y Manuel Febrillet.
    Ichanell Rodri´guez y Manuel Febrillet. (FUENTE EXTERNA)
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    Isabella Morales, Mari´a Consuelo Bonilla, Sophia Sanabria y Pablo Perez.
    Isabella Morales, Mari´a Consuelo Bonilla, Sophia Sanabria y Pablo Perez. (FUENTE EXTERNA)
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    Joselo Franjul, Adriana Boscarolo y Adolfo Lucero.
    Joselo Franjul, Adriana Boscarolo y Adolfo Lucero. (FUENTE EXTERNA)
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    Jose´ Jhan, Lorena Pierre, Yubelkis Peralta, Airam Toribio y Neika Nun~ez.
    Jose´ Jhan, Lorena Pierre, Yubelkis Peralta, Airam Toribio y Neika Nun~ez. (FUENTE EXTERNA)

      Consistió en un recorrido emocional desde sus inicios hasta un presente consolidado, proyectándose al futuro con una identidad profundamente caribeña y sofisticada. De esta manera, "Chapter II" de Miguel Genao se posiciona como una declaración audaz sobre la evolución de la moda caribeña hacia territorios de alta costura

      La velada reunió a figuras importantes de la vida pública nacional, quienes fueron testigos de una puesta en escena de estándar internacional

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      Esencia de la colección

      La firma trae piezas que resaltan entre el brillo y la pedrería. Es una propuesta con alta dosis de sensualidad que engloba tanto al hombre como a la mujer, de una manera sofisticada y ligera, destacando:

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