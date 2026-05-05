Claro Dominicana es reconocida como la red móvil más rápida del Caribe

Claro Dominicana fue galardonada en los Speedtest Awards by Ookla con nueve premios correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2025, como resultado de un análisis basado en millones de consultas diarias realizadas por usuarios a través de la plataforma líder global en medición de velocidad.

La empresa alcanzó reconocimientos clave entre los que destaca la Red Móvil Más Rápida del Caribe; además, se mantiene por segundo año consecutivo como la Mejor Red Fija y Mejor Red Móvil del país de manera simultánea, siendo la primera de América Latina en lograr este hito.

También, recibió los galardones de Mejor Cobertura Móvil, Red Móvil Más Rápida del país (por quinto año consecutivo) y Experiencia Móvil de Videojuegos, así como Red Fija Más Rápida, Red Fija Mejor Valorada y Mejor Experiencia Fija de Videojuegos.

Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana, explicó que estos resultados reflejan una estrategia sostenida de inversión y modernización tecnológica, guiada por un propósito claro de ofrecer experiencias que impacten positivamente la vida de los dominicanos.

"Continuaremos impulsando el desarrollo de nuestra infraestructura y la adopción de nuevas tecnologías, con el objetivo de seguir elevando los estándares de conectividad y contribuir activamente a la transformación digital del país, como motor del desarrollo productivo y crecimiento económico".

Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, indicó que cada actualización tecnológica y cada despliegue de capacidad que realizan tienen el propósito de anticiparse a las necesidades de los dominicanos.

Esto se traduce en beneficios concretos como una navegación más ágil, mayor estabilidad en videollamadas, streaming sin interrupciones y una experiencia de videojuegos en línea con menor latencia, es decir, una reducción en el tiempo de respuesta entre la acción del usuario y la reacción del servidor, en un entorno donde la conectividad es esencial para la vida diaria.

En tanto, Juan Pablo Romero, vicepresidente de Ingeniería y Operaciones de la Red, afirmó que estos reconocimientos reflejan no solo la consistencia operativa de la red, sino el compromiso incansable de todo el equipo para mantener los más altos estándares de calidad.

Reconocimientos

Con estos nueve nuevos galardones, Claro Dominicana eleva a 47 el total de premios obtenidos desde 2021.

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