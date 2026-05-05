La doctora Ana Simó ofrece conversatorio y encuentro en Feria del Libro de Bogotá

La doctora Ana Simó y Keyla González de Bienetre Editorial, en el conversatorio, ante un público que llenó el salón. ( FUENTE EXTERNA )

La doctora Ana Simó ofreció un conversatorio y un encuentro para responder preguntas del público, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, teniendo como tema central el contenido su libro "Sobrevivir al Desamor" que figura entre los más vendidos en el país.

Invitada por Bienetre Editorial, la destacada psicóloga, terapeuta de pareja y sexóloga, habló sobre "El silencio del Desamor" contando con Keyla González, CEO del editorial, como moderadora, quien la cuestionó sobre los diferentes tipos de desamor que experimenta el ser humano.

El conversatorio abarcó el desamor sufrido en la familia, el de pareja y el desamor que se siente por uno mismo, que nos lleva a tener baja autoestima.

Algo más de lo que pasó

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/ana-colombia-4-c4ce87d3.jpg Ana Simó firma el libro a un asistente al encuentro. (FUENTE EXTERNA)

El público que llenó el Salón B de Corferias, recinto donde se celebra la reconocida feria, pudo compartir con la doctora Simó sus preguntas sobre el tema, recibiendo en cada caso la orientación sobre la mejor manera de manejar su realidad.

A seguidas se celebró un encuentro en el Stand de Bienetre Editorial, en el que la profesional dominicana compartió con un numeroso público:

Respondió preguntas sobre diferentes temas psicológicos

Respondió preguntas sobre diferentes temas psicológicos Realizó firma de libros

El conversatorio de Simó fue seleccionado para ser transmitido por Youtube a través de TV Capital, uno de los canales más importantes de Colombia.

El libro "Sobrevivir al desamor", lanzado el pasado año, ha figurado entre los más vendidos en Cuesta Libros, mientras que en Amazon ha liderado la categoría de Emociones, y ha sido número 1 en la categoría de Gestión de Conflictos.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, reúne en cada entrega, expositores de la industria del libro provenientes de todo el mundo.

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