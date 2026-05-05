MESCyT, Istituto Marangoni y Unibe fortalecen cooperación académica

Istituto Marangoni (IM), la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) realizaron un desayuno en Santo Domingo con el objetivo de fortalecer sus lazos de cooperación académica.

Durante el encuentro, representantes de IM y Unibe compartieron detalles sobre el innovador programa de doble titulación Interior Design 2+2, que permite a los estudiantes cursar los dos primeros años del BA Degree en Diseño de Interiores en Unibe y completar los dos últimos en la sede de Istituto Marangoni en Milán, Italia.

La actividad sirvió también para comunicar la participación de Istituto Marangoni en el programa de becas del MESCyT, ofreciendo oportunidades de formación a nivel de maestría para diseñadores dominicanos que buscan especializarse en Europa. Asimismo, se anunció la realización del concurso Diseñador Emergente RD.

El desayuno contó con la participación del ministro del MESCyT, licenciado Rafael Santos Badía, y del embajador de Italia en el país, Sergio Maffettone.

Por parte de Unibe, estuvieron presentes la rectora, doctora Odile Camilo Vincent; la dra. Vhyna Ortega Díaz, vicerrectora académica; la dra. Loraine Amell Bogaert, vicerrectora de vinculación e internacionalización; Grace Cochón, vicerrectora administrativa; la dra. Aída Mencía Ripley, vicerrectora de investigación e innovación, y la diseñadora Sandra Gómez, directora de la Escuela de Diseño de Interiores.

En representación de Istituto Marangoni asistieron:

Gabriela Cueva , gerente regional, la profesora Paola Mantello

, gerente regional, la Altagracia Pimentel e Ingrid Nolasco, representantes de Istituto Marangoni en República Dominicana.

También estuvo presente el estilista y gestor de eventos de moda, Sócrates McKinney, orientadores de importantes centros educativos del país, diseñadores y egresados destacados de ambas instituciones.

Sobre las entidades

Fundado en 1935, en Milán, por Giulio Marangoni, Istituto Marangoni es una de las instituciones líderes en la formación en moda, arte y diseño a nivel internacional. Con sedes en ciudades como Londres, París, Shanghái, Florencia, Miami y Mumbai, ha formado a profesionales de más de 100 países.

Mientras que la Universidad Iberoamericana (Unibe) es una comunidad universitaria que promueve una experiencia educativa transformadora y crea conocimiento relevante a través de un modelo de excelencia e innovación, fomentando un liderazgo que impacta la sociedad local y global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/socrates-mckinney-y-loraine-amell-bogaert-1470a92c.png Sócrates Mckinney y Loraine Amell Bogaert. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/sandra-gomez-whyna-ortega-y-leire-gonzalez-7c1a1f53.png Sandra Gómez, Whyna Ortega y Leire González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/indrid-de-herrera-grace-cochon-y-altagracia-de-eduardo-88686ca1.jpeg Indrid de Herrera, Grace Cochón y Altagracia de Eduardo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >