×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Acqua Hidrogym
Acqua Hidrogym

Acqua Hidrogym lanza "Vitalidad activa", un innovador programa para adultos mayores

El programa apuesta por el bienestar integral, la socialización y el envejecimiento activo más allá del enfoque terapéutico tradicional

    Expandir imagen
    Acqua Hidrogym lanza "Vitalidad activa", un innovador programa para adultos mayores
    Yuli Rosario, Ninoshka Rondón e Irving Espaillat presentaron el programa "Vitalidad activa" de Acqua Hidrogym. (FUENTE EXTERNA)

    Acqua Hidrogym presentó oficialmente su nuevo programa "Vitalidad activa: redefiniendo la experiencia de envejecer", una propuesta innovadora dirigida a adultos y adultos mayores, enfocada en promover el bienestar integral, la conexión social y el envejecimiento activo.

    El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del centro, ubicadas en la calle Paseo de los Locutores #58, en Santo Domingo, con la participación de invitados especiales, clientes y representantes de la prensa.

    Espacios para adultos mayores

    "Vitalidad activa" surge como respuesta a una necesidad creciente en la sociedad: ofrecer espacios diseñados para adultos mayores que vayan más allá del enfoque terapéutico tradicional, integrando experiencias significativas que fomenten la calidad de vida.

    Expandir imagen
    Themys Caamaño, María Ortiz y Carmen Núñez.
    Themys Caamaño, María Ortiz y Carmen Núñez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Guillermo y Cuchi Sued.
    Guillermo y Cuchi Sued. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Yojaira Báez y Luz Idania Peña.
    Yojaira Báez y Luz Idania Peña. (FUENTE EXTERNA)

      El programa está estructurado bajo un enfoque integral que combina estimulación cognitiva, movimiento adaptado, bienestar emocional y socialización activa, desarrollándose en grupos pequeños que permiten una atención personalizada y una experiencia más cercana.

      Cada sesión, con una duración de tres horas, incluye espacios de conversación, actividades con propósito y dinámicas diseñadas para promover la participación, la creatividad y la conexión entre los participantes.

      Expandir imagen
      Infografía

      Entre las experiencias que forman parte del programa se destacan talleres de cocina, espacios de conversación como el club del café, dinámicas de memoria, actividades creativas y encuentros diseñados para fortalecer vínculos y generar bienestar emocional.

      Con esta iniciativa, Acqua Hidrogym amplía su propuesta de valor, consolidándose como un espacio integral de bienestar que acompaña a las personas en distintas etapas de la vida.

      Expandir imagen
      Infografía
      Yuli Rosario, Luz Idania Peña, Maria Mercedes Betances, Margarita Armenteros y Laura Flores. (FUENTE EXTERNA)

      "Vitalidad Activa no es solo un programa, es un espacio para seguir siendo, conectar y disfrutar esta etapa de la vida con propósito", destacaron sus organizadores.

      Sobre Acqua Hidrogym

      Acqua Hidrogym es un centro de bienestar especializado en terapias acuáticas, actividad física y servicios integrales orientados a la salud, el movimiento y la calidad de vida, dirigido tanto a adolescentes como adultos y adultos mayores.

      Leer más
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.