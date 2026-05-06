Acqua Hidrogym lanza "Vitalidad activa", un innovador programa para adultos mayores

Yuli Rosario, Ninoshka Rondón e Irving Espaillat presentaron el programa "Vitalidad activa" de Acqua Hidrogym. ( FUENTE EXTERNA )

Acqua Hidrogym presentó oficialmente su nuevo programa "Vitalidad activa: redefiniendo la experiencia de envejecer", una propuesta innovadora dirigida a adultos y adultos mayores, enfocada en promover el bienestar integral, la conexión social y el envejecimiento activo.

El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del centro, ubicadas en la calle Paseo de los Locutores #58, en Santo Domingo, con la participación de invitados especiales, clientes y representantes de la prensa.

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Espacios para adultos mayores

"Vitalidad activa" surge como respuesta a una necesidad creciente en la sociedad: ofrecer espacios diseñados para adultos mayores que vayan más allá del enfoque terapéutico tradicional, integrando experiencias significativas que fomenten la calidad de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-01-at-111458-am-2-9859eb18.jpeg Themys Caamaño, María Ortiz y Carmen Núñez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-01-at-111459-am-ecaf4d24.jpeg Guillermo y Cuchi Sued. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-01-at-111500-am-2-8b0a0a70.jpeg Yojaira Báez y Luz Idania Peña. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El programa está estructurado bajo un enfoque integral que combina estimulación cognitiva, movimiento adaptado, bienestar emocional y socialización activa, desarrollándose en grupos pequeños que permiten una atención personalizada y una experiencia más cercana.

Cada sesión, con una duración de tres horas, incluye espacios de conversación, actividades con propósito y dinámicas diseñadas para promover la participación, la creatividad y la conexión entre los participantes.

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Entre las experiencias que forman parte del programa se destacan talleres de cocina, espacios de conversación como el club del café, dinámicas de memoria, actividades creativas y encuentros diseñados para fortalecer vínculos y generar bienestar emocional.

Con esta iniciativa, Acqua Hidrogym amplía su propuesta de valor, consolidándose como un espacio integral de bienestar que acompaña a las personas en distintas etapas de la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-01-at-111500-am-02138ec3.jpeg Yuli Rosario, Luz Idania Peña, Maria Mercedes Betances, Margarita Armenteros y Laura Flores. (FUENTE EXTERNA)

"Vitalidad Activa no es solo un programa, es un espacio para seguir siendo, conectar y disfrutar esta etapa de la vida con propósito", destacaron sus organizadores.

Sobre Acqua Hidrogym

Acqua Hidrogym es un centro de bienestar especializado en terapias acuáticas, actividad física y servicios integrales orientados a la salud, el movimiento y la calidad de vida, dirigido tanto a adolescentes como adultos y adultos mayores.