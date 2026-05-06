Acqua Hidrogym lanza "Vitalidad activa", un innovador programa para adultos mayores
El programa apuesta por el bienestar integral, la socialización y el envejecimiento activo más allá del enfoque terapéutico tradicional
Acqua Hidrogym presentó oficialmente su nuevo programa "Vitalidad activa: redefiniendo la experiencia de envejecer", una propuesta innovadora dirigida a adultos y adultos mayores, enfocada en promover el bienestar integral, la conexión social y el envejecimiento activo.
El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del centro, ubicadas en la calle Paseo de los Locutores #58, en Santo Domingo, con la participación de invitados especiales, clientes y representantes de la prensa.
Seis de cada diez adultos mayores en la frontera tienen entre 65 y 74 años, según informe
Espacios para adultos mayores
"Vitalidad activa" surge como respuesta a una necesidad creciente en la sociedad: ofrecer espacios diseñados para adultos mayores que vayan más allá del enfoque terapéutico tradicional, integrando experiencias significativas que fomenten la calidad de vida.
El programa está estructurado bajo un enfoque integral que combina estimulación cognitiva, movimiento adaptado, bienestar emocional y socialización activa, desarrollándose en grupos pequeños que permiten una atención personalizada y una experiencia más cercana.
Cada sesión, con una duración de tres horas, incluye espacios de conversación, actividades con propósito y dinámicas diseñadas para promover la participación, la creatividad y la conexión entre los participantes.
Entre las experiencias que forman parte del programa se destacan talleres de cocina, espacios de conversación como el club del café, dinámicas de memoria, actividades creativas y encuentros diseñados para fortalecer vínculos y generar bienestar emocional.
Con esta iniciativa, Acqua Hidrogym amplía su propuesta de valor, consolidándose como un espacio integral de bienestar que acompaña a las personas en distintas etapas de la vida.
"Vitalidad Activa no es solo un programa, es un espacio para seguir siendo, conectar y disfrutar esta etapa de la vida con propósito", destacaron sus organizadores.
Sobre Acqua Hidrogym
Acqua Hidrogym es un centro de bienestar especializado en terapias acuáticas, actividad física y servicios integrales orientados a la salud, el movimiento y la calidad de vida, dirigido tanto a adolescentes como adultos y adultos mayores.