República Dominicana presenta su semana en Bélgica y Países Bajos 2026
La iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas dominicanas, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un socio estratégico en el mercado europeo
Con la finalidad de fortalecer la diplomacia económica, comercial y cultural de República Dominicana en Bélgica y Países Bajos fue lanzada una iniciativa que promete cumplir este propósito.
Se trata de la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026, que se desarrollará del 1 al 5 de junio de 2026 en ciudades clave como Bruselas, Rotterdam y Ámsterdam, y reunirá a representantes del sector público y privado, así como a líderes empresariales.
Durante la apertura, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre Europa y la República Dominicana, señalando que esta iniciativa abre nuevas oportunidades de cooperación y posicionamiento estratégico.
Internacionalización del país
La presentación central estuvo a cargo de la embajadora dominicana ante Bélgica y la Unión Europea, Joan Margarita Cedano, quien resaltó el carácter estratégico del evento, fruto de la articulación entre el cuerpo diplomático, el sector privado y aliados internacionales.
En tanto, el embajador dominicano en los Países Bajos, Carlos de la Mota, subrayó la relevancia de ciudades como Rotterdam y Ámsterdam como centros logísticos y comerciales clave para la proyección dominicana en Europa.
El componente empresarial fue presentado por Jean Marco Pou Fernández, vicepresidente de BelChamRD, junto a Taiana Mora, en representación de Holland House Caribbean.
La iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas dominicanas, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un socio estratégico en el mercado europeo.
El acto contó con la participación de instituciones como:
- ProDominicana
- Asociación de Bancos Múltiples
- Junta de Aviación Civil
El evento concluyó con un espacio de networking entre los asistentes, promoviendo alianzas y nuevas oportunidades de colaboración de cara a esta misión internacional.