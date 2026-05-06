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Semana Domicana en Bélgica y Países Bajos 2026
Semana Domicana en Bélgica y Países Bajos 2026

República Dominicana presenta su semana en Bélgica y Países Bajos 2026

La iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas dominicanas, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un socio estratégico en el mercado europeo

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    República Dominicana presenta su semana en Bélgica y Países Bajos 2026
    Mauricio Bogaert, presidente de la BelchamRD; Raúl Fuentes Milani, Embajador de la UE en RD; Joan Cedano, Embajadora de RD ante Belgica, Luxemburgo y la UE; Carlos de la Mota, Embajador de RD ante Países Bajos; Taiana Mora, vicepresidenta de Holland House Caribbean. (FUENTE EXTERNA)

    Con la finalidad de fortalecer la diplomacia económica, comercial y cultural de República Dominicana en Bélgica y Países Bajos  fue lanzada una iniciativa que promete cumplir este propósito.

    Se trata de la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026, que se desarrollará del 1 al 5 de junio de 2026 en ciudades clave como Bruselas, Rotterdam y Ámsterdam, y reunirá a representantes del sector público y privado, así como a líderes empresariales.

    Durante la apertura, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre Europa y la República Dominicana, señalando que esta iniciativa abre nuevas oportunidades de cooperación y posicionamiento estratégico.

    Internacionalización del país

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    Infografía
    Delegación. (FUENTE EXTERNA)

    La presentación central estuvo a cargo de la embajadora dominicana ante Bélgica y la Unión Europea, Joan Margarita Cedano, quien resaltó el carácter estratégico del evento, fruto de la articulación entre el cuerpo diplomático, el sector privado y aliados internacionales.

    En tanto, el embajador dominicano en los Países Bajos, Carlos de la Mota, subrayó la relevancia de ciudades como Rotterdam y Ámsterdam como centros logísticos y comerciales clave para la proyección dominicana en Europa.

    El componente empresarial fue presentado por Jean Marco Pou Fernández, vicepresidente de BelChamRD, junto a Taiana Mora, en representación de Holland House Caribbean.

    La iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas dominicanas, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un socio estratégico en el mercado europeo.

    El acto contó con la participación de instituciones como:

    • ProDominicana
    • Asociación de Bancos Múltiples
    • Junta de Aviación Civil

    El evento concluyó con un espacio de networking entre los asistentes, promoviendo alianzas y nuevas oportunidades de colaboración de cara a esta misión internacional.

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