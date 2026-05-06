República Dominicana presenta su semana en Bélgica y Países Bajos 2026

Mauricio Bogaert, presidente de la BelchamRD; Raúl Fuentes Milani, Embajador de la UE en RD; Joan Cedano, Embajadora de RD ante Belgica, Luxemburgo y la UE; Carlos de la Mota, Embajador de RD ante Países Bajos; Taiana Mora, vicepresidenta de Holland House Caribbean. ( FUENTE EXTERNA )

Con la finalidad de fortalecer la diplomacia económica, comercial y cultural de República Dominicana en Bélgica y Países Bajos fue lanzada una iniciativa que promete cumplir este propósito.

Se trata de la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026, que se desarrollará del 1 al 5 de junio de 2026 en ciudades clave como Bruselas, Rotterdam y Ámsterdam, y reunirá a representantes del sector público y privado, así como a líderes empresariales.

Durante la apertura, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre Europa y la República Dominicana, señalando que esta iniciativa abre nuevas oportunidades de cooperación y posicionamiento estratégico.

Internacionalización del país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-65059-am-ad367a93.jpeg Delegación. (FUENTE EXTERNA)

La presentación central estuvo a cargo de la embajadora dominicana ante Bélgica y la Unión Europea, Joan Margarita Cedano, quien resaltó el carácter estratégico del evento, fruto de la articulación entre el cuerpo diplomático, el sector privado y aliados internacionales.

En tanto, el embajador dominicano en los Países Bajos, Carlos de la Mota, subrayó la relevancia de ciudades como Rotterdam y Ámsterdam como centros logísticos y comerciales clave para la proyección dominicana en Europa.

El componente empresarial fue presentado por Jean Marco Pou Fernández, vicepresidente de BelChamRD, junto a Taiana Mora, en representación de Holland House Caribbean.

La iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas dominicanas, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un socio estratégico en el mercado europeo.

El acto contó con la participación de instituciones como:

ProDominicana

Asociación de Bancos Múltiples

Junta de Aviación Civil

El evento concluyó con un espacio de networking entre los asistentes, promoviendo alianzas y nuevas oportunidades de colaboración de cara a esta misión internacional.