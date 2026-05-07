Anuncian detalles de la edición número 14 del Adozona Business & Golf

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) anunció la celebración de la décimo cuarta edición del torneo "Adozona Business & Golf".

El evento tendrá lugar del 4 al 6 de junio en el campo de golf Corales, en Punta Cana.

"Lo más valioso de este encuentro es la oportunidad de reunir, en un mismo espacio, a líderes de la industria para compartir, conectar y seguir construyendo una comunidad empresarial cada vez más integrada y colaborativa en torno a uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional: las zonas francas", expresó Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, durante un encuentro realizado en el edificio de la AIRD.

Este año se destacan como patrocinadores principales el Banco BHD, AFP Siembra y MAPFRE Dominicana, empresas del Centro Financiero BHD y aliadas del sector zonas francas.

"En el Centro Financiero BHD creemos firmemente en el valor del deporte como una herramienta de bienestar, conexión y fortalecimiento de las comunidades", Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD.

En coherencia con esa visión, apoyamos este torneo, así como las demás iniciativas lideradas por Adozona, convencidos de que en conjunto podemos contribuir al desarrollo de este importante sector económico del país, expresó.

Además, compartió parte de la historia de este deporte, que cada vez gana más espacio entre las actividades recreativas y corporativas en República Dominicana.

Agenda

La programación incluirá el tradicional cóctel de bienvenida, la esperada "Adozona Cigar Night" y culminará con una elegante cena de premiación. Asimismo, los asistentes disfrutarán de una experiencia integral que combinará deporte, networking y entretenimiento.

El programa iniciará el jueves 4 de junio, a las 7:00 de la noche, con un cóctel de bienvenida en la piscina del hotel Westin Puntacana Resort & Club.

El viernes 5 de junio se celebrará la primera ronda de golf, a partir de las 10:00 de la mañana, aunque las actividades para los participantes comenzarán desde las 8:30 a. m.

Ese mismo día, a las 7:00 de la noche, se realizará la tradicional "Adozona Cigar Night", en la playa del restaurante Arena, del hotel Westin.

La segunda ronda del torneo se disputará el sábado 6 de junio, también desde las 10:00 de la mañana, y concluirá con la cena de premiación en Punta Cana Club.

El torneo se jugará en las categorías A, B y C, bajo la modalidad scramble, e incluirá además una categoría femenina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/img-20260507-wa0347-5e188bb7.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/img-20260507-wa0333-498bde42.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/img-20260507-wa0348-8bb91c25.jpg Alejandro Jovine, Franchesca Páez y Pedro García. (SAMIL MATEO) ‹ >