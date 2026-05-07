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Madres Solidarias 2026
Madres Solidarias 2026

Grupo Humano celebra el lanzamiento de la colección "Madres Solidarias 2026"

Se trata de la novena edición que llega bajo el lema "Ocho causas, miles de latidos, un mismo corazón"

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
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Grupo Humano celebra el lanzamiento de la colección Madres Solidarias 2026
Cynthia Modesto, Patricia Luna y Vilma Bretón. (FUENTE EXTERNA)

Estamos en el mes de las madres y, como ya es tradición, Grupo Humano presenta una de sus iniciativas más esperadas por su noble propósito y delicado estilo.

Se trata de la novena edición de Madres Solidarias, presentada bajo el lema "Ocho causas, miles de latidos, un mismo corazón", una colección que beneficiará a ocho fundaciones dedicadas al bienestar de niños en situación de vulnerabilidad.

Los detalles fueron dados a conocer durante un encuentro íntimo, de esencia femenina y aire primaveral, celebrado en las instalaciones de La Floristería. Allí, los invitados conocieron de primera mano la propuesta de esta colección de espíritu altruista, que además estuvo exhibida y disponible para la venta.

El concepto de la muestra

La colección 2026, iniciativa de  está compuesta por piezas de joyería elaboradas en oro laminado de 18 quilates, con diseños minimalistas, elegantes y atemporales, concebidos para perdurar y convertirse en un legado capaz de pasar de generación en generación.

Cada pieza incorpora cristales en tonos vibrantes que representan una causa específica, simbolizando valores como la esperanza, el amor, la inclusión y el bienestar.

Como cada año, la colección se presenta durante el Mes de las Madres, invitando a las personas a convertirse en agentes de cambio mediante la adquisición de una o varias piezas, cuyos fondos serán destinados a las fundaciones beneficiarias. La propuesta está disponible a través de la tienda en línea oficial de la iniciativa.

Una invitación a embellecerse con solidaridad

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Cada pieza está directamente relacionada a la fundación.
Cada pieza está directamente relacionada a la fundación. (JUAN GUIO)
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Es una colección de elegancia minimalista.
Es una colección de elegancia minimalista. (JUAN GUIO)

    Cynthia Modesto, gerente senior de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Grupo Humano, expresó que "Madres Solidarias es una muestra de cómo, cuando nos unimos desde el corazón, podemos generar un impacto real, incluso a través de los detalles más pequeños".

    Asimismo, destacó que cada pieza ha sido diseñada para acompañar a quien la lleve en su día a día, pero con un significado que trasciende lo cotidiano: aportar, conectar y transformar vidas. "Invitamos a todos a sumarse a esta causa, porque cada compra representa una oportunidad de cambiar historias", afirmó.

    A lo largo de esta iniciativa, Humano de Corazón ha impactado directamente la vida de más de 11 mil niños en toda la República Dominicana, con una inversión social acumulada que supera los 100 millones de pesos.

    Este impacto ha sido posible gracias al trabajo conjunto con sus ocho fundaciones aliadas:

    • Amigos por el Síndrome de Down

    • Aprendiendo a Vivir

    • Heart Care Dominicana

    • Luz y Esperanza por el Autismo

    • Nido para Ángeles

    • Nuestros Pequeños Hermanos

    • St. Jude

    • World Vision

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    Fabiola Herrera y Wendy Cepeda.
    Fabiola Herrera y Wendy Cepeda. (JUAN GUIO)
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    María Cristina Gutiérrez y Larissa Piantini.
    María Cristina Gutiérrez y Larissa Piantini. (JUAN GUIO)
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    Cindy Vázquez y Pamela Fabal.
    Cindy Vázquez y Pamela Fabal. (JUAN GUIO)
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      Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.