Alaver inicia una nueva etapa de liderazgo ejecutivo

José Francisco Deschamps e Irlonca Tavárez participaron en la actividad de Alaver. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) anuncia una transición de liderazgo ejecutivo aprobada por su Junta de Directores, en el marco del proceso de fortalecimiento institucional que la organización ha sostenido durante sus seis décadas de historia.

José Francisco Deschamps concluye sus funciones como vicepresidente ejecutivo de Alaver tras 42 años de servicio ininterrumpido a la institución.

Su paso por distintos niveles de responsabilidad coincide con las transformaciones más significativas de Alaver: la modernización operativa, el fortalecimiento financiero, la expansión de servicios y la transformación digital que hoy la posiciona en la vanguardia del sector.

Como reconocimiento a su aporte, la institución agradece y honra la trayectoria de Deschamps, cuyo legado permanece como referencia para esta nueva etapa.

"Alaver es, en gran medida, el resultado de las personas que han decidido comprometerse con ella de forma profunda y duradera. José Francisco Deschamps es uno de los ejemplos más elocuentes de ese compromiso.

Irlonca Tavárez asume la Vicepresidencia Ejecutiva de Alaver. Con 30 años de trayectoria en la institución —como vicepresidenta de Negocios—, Tavárez ha sido protagonista directa del crecimiento y la expansión que ALAVER ha experimentado en el período reciente.

Su nombramiento refleja el modelo de formación de liderazgo interno que caracteriza a la institución: una apuesta sostenida por el talento propio.

"Asumo esta responsabilidad con la misma convicción con la que llegué a esta casa hace tres décadas", sostuvo Tavárez.

En el marco de esta transición, la Junta de Directores incorpora a Lionel Senior, reconocido profesional con una amplia experiencia en el sistema bancario dominicano. Su integración a la máxima instancia de gobierno de Alaver refuerza la capacidad analítica y de supervisión de la Junta en un momento de proyección institucional.

Alaver cumple 63 años como institución de referencia en el sistema de asociaciones de ahorros y préstamos de la República Dominicana, con una base sólida de socios y un compromiso permanente con su misión de servicio financiero responsable.

Acerca de Alaver

Fundada en 1963, la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) es una entidad financiera dominicana enfocada en ofrecer soluciones de ahorro, crédito y servicios financieros con altos estándares de calidad.

Cuenta con una red de 19 sucursales, más de 100 subagentes bancarios, cajeros automáticos y plataformas digitales, respaldadas por un equipo de más de 400 colaboradores comprometidos con un servicio eficiente y cercano.

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