Ana Mercy Otáñez presenta en Nueva York su libro "Una luz que nunca se apaga"

La actividad fue organizada por la Fundación Misión Sánchez Ramírez USA, presidida por Mayra Peña, y reunió a líderes comunitarios, representantes institucionales, personalidades y miembros de la diáspora dominicana, en un espacio marcado por la fe, la sensibilidad humana y el fortalecimiento de los valores.

Durante sus palabras centrales, Mayra Peña destacó el compromiso de la fundación con el acompañamiento a los dominicanos en el exterior y la importancia de respaldar iniciativas que promuevan esperanza, sanación y crecimiento emocional.

En ese mismo orden, la autora explicó que "Una luz que nunca se apaga" nace desde la fe y del dolor transformado, tras la pérdida de su hija primogénita, convirtiéndose en una obra que busca acompañar a quienes atraviesan procesos de duelo.

"Escribí este libro para que el dolor sea un lugar de paso y no una estación de llegada; para recordar que, de la mano de Dios, se puede volver a reír sin culpa", manifestó.

Más allá de un testimonio personal, la obra se presenta como una guía de reflexión sobre la vida, la gratitud y la esperanza, conectando de manera cercana con quienes enfrentan momentos difíciles.

Reconocimientos

En el marco de la actividad, Otáñez recibió:

Proclama del Estado de Nueva York , entregada por el asambleísta George Álvarez.

, entregada por el asambleísta George Álvarez. Un reconocimiento del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, otorgado por la concejal Carmen de la Rosa.

de la Ciudad de Nueva York, otorgado por la concejal Carmen de la Rosa. Distinción especial como cotuisana destacada por parte de la Fundación Misión Sánchez Ramírez USA.

Estos reconocimientos resaltan el impacto de Ana Mercy Otáñez en la comunicación con propósito y su capacidad de inspirar a través de un mensaje centrado en la resiliencia, la fe y la transformación personal.

"Este encuentro es posible gracias a la voluntad y el corazón de la Fundación Misión Sánchez Ramírez. Estar aquí es el triunfo de mi vulnerabilidad compartida", expresó.

La iniciativa contó además con el respaldo del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior y la firma de marketing Promueve.

La actividad concluyó con una firma de libros y un espacio de intercambio entre la autora y los asistentes, fortaleciendo los lazos de identidad, solidaridad y orgullo dominicano en la diáspora.