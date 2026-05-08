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ASYSTEC & Check Point
ASYSTEC & Check Point

Asystec & Check Point realizan exposición "La IA y el futuro de la ciberseguridad"

La exhibición está enfocada en cómo la inteligencia artificial generativa y autónoma está redefiniendo el panorama de amenazas y defensas en el año 2026

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    Asystec & Check Point realizan exposición La IA y el futuro de la ciberseguridad
    Raymond Marcelino, Eliana Wessin, Jeff Schwartz y José Enríquez Valdez, en la exposición sobre IA y ciberseguridad de Asystec & Check Point. (FUENTE EXTERNA)

    Ejecutivos de Asystec y Check Point, eligieron el salón Carlyle del JW Marriott Hotel Blue Mall para presentar exposición "La IA y el futuro de la Ciberseguridad". 

    • En la misma se llevó a cabo una experiencia privada para directores, vicepresidentes seguridad de la Información y líderes en ciberseguridad, enfocada en cómo la inteligencia artificial generativa y autónoma está redefiniendo el panorama de amenazas y defensas en el año 2026. 

    Durante el encuentro se analizaron los nuevos vectores de ataque impulsados por IAspear phishing automatizado, malware polimórfico, deepfakes y evasión as a service—así como el rol de la IA como habilitador clave para la prevención predictiva, la automatización y la priorización inteligente del riesgo.

    Visión basada en experiencia

    La conversación estratégica fue realizada por Jeff Schwartz, Vice President of Engineering for the Américas at Check Point, quien compartió su visión basada en más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, liderando equipos de ingeniería y algunos de los mayores despliegues de seguridad a nivel global, incluyendo Fortune 500 y agencias gubernamentales. 

    Por parte de la empresa de ciberseguridad Check Point, también estuvieron presentes: Francisco Robayo, Head of Engineering LATAM, Eliana Wessin, Territory Manager – Caribe Español y Alexbry Fernández, Sales Engineer – Caribe Español 

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