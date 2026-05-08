La empresa heva impulsa el turismo médico en RD con innovaciones tecnológicas de alcance global

Hector Terrero, CEO de heva, durante la presentación. ( FUENTE EXTERNA )

En un encuentro celebrado en Santo Domingo, la empresa estadounidense heva, cofundada por el dominicano Héctor Terrero, presentó sus más recientes soluciones tecnológicas: CareGraph y heva Wallet, en una velada que reunió a invitados especiales, profesionales del sector salud y figuras vinculadas a la innovación.

La actividad se desarrolló en un ambiente moderno y dinámico, marcado por espacios propicios para el networking, donde los asistentes conocieron de primera mano esta plataforma que integra la comunicación, organización de procedimientos y gestión de pagos para pacientes internacionales.

Actualmente, heva cuenta con una red de más de 100 socios en República Dominicana, y además tiene presencia en México y Colombia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/hector-terrero-ceo-de-heva-68f49f9a.jpeg Hector Terrero. CEO de heva. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/hector-terrero-conversando-con-invitados-d35c82b3.jpeg Hector Terrero conversando con invitados. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Herramienta innovadora

CareGraph es una herramienta diseñada para centralizar y dar seguimiento integral a todo el recorrido del paciente, desde la primera consulta hasta el postoperatorio, facilitando la coordinación entre médicos, clínicas y pacientes internacionales.

Por su parte, heva Wallet funciona como un sistema financiero digital orientado a proveedores de salud, que permite optimizar la gestión de pagos y transacciones de forma más ágil, segura y estructurada dentro del ecosistema médico.

Durante la presentación, Héctor Terrero destacó el impacto de la iniciativa al señalar que "heva es una solución que conecta todos los puntos del ecosistema de salud internacional, integrando tecnología, operación y finanzas para que médicos y pacientes interactúen de forma más simple, segura y eficiente".

Con estas innovaciones, la empresa continúa apostando por el fortalecimiento del turismo médico, posicionando a República Dominicana como un destino clave en la región.