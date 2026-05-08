Usaflex amplía su presencia en el Caribe con nueva tienda en Punta Cana

Ramón Bourscheidt, Valentina Núñez y Bruna Rauch participaron en la actividad de Usaflex. ( FUENTE EXTERNA )

La marca brasileña de calzado femenino Usaflex inauguró su nueva tienda en el San Juan Shopping Center de Punta Cana, como parte de su estrategia de expansión en el mercado dominicano y el Caribe.

Fundada en 1998, USAFLEX es reconocida como una de las firmas líderes en Brasil en el segmento de calzado de confort para mujeres, con presencia internacional en más de 50 países y una red de franquicias en constante crecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/9211-erika-lane-y-priscila-roa-b1bbebe6.jpg Erika Lane y Priscila Roa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/9205-miguel-montano-y-yam-rios-a5be797d.jpg Miguel Montano y Yam Ríos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

De acuerdo con información ofrecida por Bruna Rauch, representante de Usaflex para Latinoamérica, la marca se centra en el desarrollo de calzado que combina moda y bienestar, incorporando tecnologías orientadas a la ergonomía del pie, como sistemas de amortiguación, plantillas acolchadas y materiales de alta flexibilidad, diseñados para brindar comodidad prolongada durante la jornada diaria.

La llegada a Punta Cana fortalece la presencia de la marca en República Dominicana, donde ya opera en Paseo 27 en Santo Domingo, Ágora Santiago Center en Santiago y La Vega, consolidando su posicionamiento en zonas estratégicas del país.

Esta expansión se desarrolla bajo el respaldo de Núñez Retail Investment, grupo que continúa diversificando su portafolio en el sector, integrando propuestas complementarias como EGO, enfocada en moda y tendencia, mientras Usaflex responde a un consumidor que prioriza funcionalidad, salud y confort en su estilo de vida.

Además de su enfoque en innovación, la marca mantiene un compromiso con la sostenibilidad, trabajando con proveedores certificados en la industria del cuero y procesos que buscan reducir el impacto ambiental en su producción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/9196-erika-lane-observa-las-carteras-de-usaflex-3ef1ab04.jpg Erika Lane observa las carteras de Usaflex. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/9224-lilian-marizan-se-deleita-con-los-zapatos-usaflex-deab9543.jpg Lilian Marizan se deleita con los zapatos Usaflex. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Con esta apertura, Usaflex refuerza su propuesta de valor dirigida a mujeres que buscan equilibrio entre estilo y comodidad, ofreciendo soluciones adaptadas tanto al uso cotidiano como al entorno profesional.

La tienda en San Juan Shopping Center estará abierta al público de lunes a sábado en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y domingos y feriados de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Sobre Usaflex

La marca desarrolla sus colecciones bajo un enfoque centrado en la experiencia de uso, priorizando la adaptabilidad del calzado a distintas rutinas y etapas de vida. Sus líneas incluyen opciones versátiles que transitan entre lo casual y lo laboral, con diseños pensados para acompañar jornadas prolongadas sin comprometer el confort.

Esta visión ha permitido a la firma construir una relación sostenida con consumidoras que buscan soluciones prácticas dentro de un mercado cada vez más orientado al bienestar.