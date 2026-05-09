Leading Women República Dominicana 2026 reconoce a 14 destacadas líderes de la industria

Mujeres homenajeadas de la segunda edición de Leading Women República Dominicana junto a ejecutivos de Adecc. ( FUENTE EXTERNA )

En un emotivo almuerzo celebrado en el Hotel El Embajador, se llevó a cabo la segunda edición de Leading Women República Dominicana, donde fueron reconocidas 14 profesionales que están marcando la pauta en las industrias del marketing, la publicidad, los medios y la comunicación en el país.

La iniciativa, impulsada por Adlatina y Advertising Age (Ad Age), y realizada en alianza con la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc), reafirma su compromiso de visibilizar el liderazgo femenino y su impacto en el desarrollo de la industria.

Durante el evento, Belén Martínez, CEO de Adlatina, destacó la importancia de seguir impulsando espacios que reconozcan el talento y la trayectoria de las mujeres en la región.

"Leading Women es una plataforma que busca visibilizar historias que inspiran y abren camino. República Dominicana ha demostrado contar con un talento femenino extraordinario, con líderes que están generando un impacto real en sus organizaciones y en la industria", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/foto-secundaria-550d86ed.jpg Claudia Montás, directora ejecutiva de Adecc; Belén Martínez, CEO de Adlatina y Mario de Ferrari, presidente de Adecc. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Mario de Ferrari, presidente de Adecc, resaltó el valor de esta iniciativa para el fortalecimiento del ecosistema local. "Reconocer a estas profesionales es también reconocer el presente y el futuro de nuestra industria. Su liderazgo eleva los estándares, impulsa la innovación y contribuye a construir un sector más competitivo y representativo", señaló.

Mujeres reconocidas

Las homenajeadas de esta edición fueron:

Patricia Marcano, directora de Mercadeo de Amadita.

Noelia Merejo, core brands manager en AB InBev.

Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo de Banreservas.

Belkis de la Cruz, executive business director en Pagés BBDO.

Wanda Montero, country president de Ipsos República Dominicana.

Gina Jiménez, directora regional de Mercadeo y Experiencia del Cliente en IMCA.

Chiara Pennacchio, global marketing director en Ron Barceló.

director en Ron Barceló. Nathalia Martínez, regional marketing Manager ONE en Unilever.

Manager ONE en Unilever. Patty Yunen, vicepresidenta comercial en Growth Digital.

Lidia Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para la Región del Caribe en The Coca-Cola Company.

Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales y de Fundación Altice Dominicana.

Lara Guerrero, CEO en MG.

Aurora Viñas, fundadora y directora en Sax Sax Marketing .

. Pamela Pitizia, COO en Meaningful Group.

Cada una de ellas representa una trayectoria marcada por la excelencia, la innovación y el compromiso con el desarrollo de marcas, organizaciones y equipos de alto desempeño.

El evento reunió a líderes de la industria, ejecutivos de empresas, agencias y representantes de medios, consolidándose como un espacio de reconocimiento, inspiración y conexión para el sector.

Con esta segunda edición, Leading Women República Dominicana continúa posicionándose como una plataforma clave para destacar el talento femenino y su contribución al crecimiento de la industria en el país.