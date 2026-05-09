Leading Women República Dominicana 2026 reconoce a 14 destacadas líderes de la industria
La iniciativa reafirma su compromiso de visibilizar el liderazgo femenino y su impacto en el desarrollo de la industria
En un emotivo almuerzo celebrado en el Hotel El Embajador, se llevó a cabo la segunda edición de Leading Women República Dominicana, donde fueron reconocidas 14 profesionales que están marcando la pauta en las industrias del marketing, la publicidad, los medios y la comunicación en el país.
La iniciativa, impulsada por Adlatina y Advertising Age (Ad Age), y realizada en alianza con la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc), reafirma su compromiso de visibilizar el liderazgo femenino y su impacto en el desarrollo de la industria.
Durante el evento, Belén Martínez, CEO de Adlatina, destacó la importancia de seguir impulsando espacios que reconozcan el talento y la trayectoria de las mujeres en la región.
"Leading Women es una plataforma que busca visibilizar historias que inspiran y abren camino. República Dominicana ha demostrado contar con un talento femenino extraordinario, con líderes que están generando un impacto real en sus organizaciones y en la industria", expresó.
Por su parte, Mario de Ferrari, presidente de Adecc, resaltó el valor de esta iniciativa para el fortalecimiento del ecosistema local. "Reconocer a estas profesionales es también reconocer el presente y el futuro de nuestra industria. Su liderazgo eleva los estándares, impulsa la innovación y contribuye a construir un sector más competitivo y representativo", señaló.
Mujeres reconocidas
Las homenajeadas de esta edición fueron:
- Patricia Marcano, directora de Mercadeo de Amadita.
- Noelia Merejo, core brands manager en AB InBev.
- Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo de Banreservas.
- Belkis de la Cruz, executive business director en Pagés BBDO.
- Wanda Montero, country president de Ipsos República Dominicana.
- Gina Jiménez, directora regional de Mercadeo y Experiencia del Cliente en IMCA.
- Chiara Pennacchio, global marketing director en Ron Barceló.
- Nathalia Martínez, regional marketing Manager ONE en Unilever.
- Patty Yunen, vicepresidenta comercial en Growth Digital.
- Lidia Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para la Región del Caribe en The Coca-Cola Company.
- Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales y de Fundación Altice Dominicana.
- Lara Guerrero, CEO en MG.
- Aurora Viñas, fundadora y directora en Sax Sax Marketing.
- Pamela Pitizia, COO en Meaningful Group.
Cada una de ellas representa una trayectoria marcada por la excelencia, la innovación y el compromiso con el desarrollo de marcas, organizaciones y equipos de alto desempeño.
El evento reunió a líderes de la industria, ejecutivos de empresas, agencias y representantes de medios, consolidándose como un espacio de reconocimiento, inspiración y conexión para el sector.
Con esta segunda edición, Leading Women República Dominicana continúa posicionándose como una plataforma clave para destacar el talento femenino y su contribución al crecimiento de la industria en el país.