Sgacedom avanza preparativos para el primer concurso de canciones inéditas de música típica

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) realizó un importante encuentro con socios de Santiago para afinar detalles del lanzamiento del primer concurso institucional de canciones inéditas de música típica.

La actividad, realizada en la Ciudad Corazón bajo la coordinación conjunta de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) y la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (Egecam), contó con la activa participación de destacados exponentes de la música típica dominicana.

"Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la creación y producción musical de autoría dominicana y, con ello, dinamizar el arte creativo nacional y fortalecer la cultura típica en el país", destacó Kinito Méndez, presidente de Sgacedom.

Méndez encabezó el encuentro junto al director general de la ONDA, José Rubén Gonell; Pochy Familia, secretario del Consejo Directivo de Sodaie; así como directivos de Egecam y de Sgacedom, entre ellos Krisspy y El Prodigio, vicepresidente y primer suplente, respectivamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/sociedad-ba13a211.jpeg Pochy Familia durante su intervención. (FUENTE EXTERNA)

Con este concurso, las entidades de gestión colectiva buscan promover nuevas composiciones dentro del sector, que contribuyan al crecimiento y preservación de este género musical emblemático de la identidad dominicana.

Se trata de la segunda iniciativa impulsada por Sgacedom en este ámbito, luego del éxito alcanzado el pasado año con el concurso "Haciendo Merengue".

Los organizadores destacaron que en las próximas semanas ofrecerán mayores detalles sobre las bases del concurso, categorías, proceso de inscripción y cantidad de premios, reafirmando el compromiso de las entidades convocantes con la protección de los derechos de autor y el impulso del talento dominicano.

Más

En el encuentro también estuvieron presentes reconocidos artistas y representantes de la música típica , entre ellos Lupe Valerio , Francisco Ulloa , La India Canela, María Díaz, Rober Liriano, Rafy Díaz y Daniell Arias, quienes manifestaron su respaldo a esta iniciativa orientada al fortalecimiento del merengue típico y la creatividad nacional.

, entre ellos , , La India Canela, María Díaz, Rober Liriano, Rafy Díaz y Daniell Arias, quienes manifestaron su respaldo a esta iniciativa orientada al fortalecimiento del merengue típico y la creatividad nacional. De igual manera, participaron autores y miembros del Consejo Directivo de Sgacedom, entre ellos Mariano Lantigua, Nelson de la Olla, Elvin Ramírez (Pakolé), Cinthya Montero y Johanny Santos.

Te puede interesar Golpe a la sociedad de autores Sgacedom: tribunal anula artículos clave