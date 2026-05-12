Cecilip anuncia una alianza estratégica con Skinthéia de Nueva York

La clínica dominicana Cecilip inicia una nueva etapa con el relanzamiento de su concepto de SPA, una apuesta que combina bienestar integral, tecnología avanzada y estándares internacionales de cuidado estético.

La clínica boutique, liderada por el doctor Jesús Abreu, celebra además 29 años de trayectoria consolidándose como uno de los referentes de la estética médica en República Dominicana.

Esta renovación llega de la mano de una alianza estratégica con Skinthéia, firma especializada en gestión de spas con sede en Nueva York y reconocida por integrar tendencias contemporáneas de medicina estética bajo parámetros europeos.

Las novedades fueron dadas a conocer durante un encuentro lleno de emociones, en sus instalaciones.

"Este relanzamiento representa una evolución natural de lo que hemos venido construyendo en el centro. Hoy ampliamos nuestra capacidad de impactar positivamente a nuestros pacientes, más allá del ámbito quirúrgico", expresó el doctor Abreu al presentar la nueva visión de la clínica.

Desde Nueva York, Skinthéia aporta al proyecto una filosofía basada en precisión técnica, armonización facial sutil y protocolos de seguridad orientados a resultados naturales.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de especialistas internacionales y el liderazgo operativo de Tatyana Likhman, quien encabeza la implementación de procesos de experiencia del cliente, formación del equipo local y estándares de gestión.

Más allá de los tratamientos, el rediseño del espacio busca responder a una tendencia global donde la estética médica se fusiona con el wellness de lujo. Ambientes sensoriales, atención personalizada y experiencias integrales forman parte de una propuesta concebida para un paciente que prioriza bienestar, discreción y naturalidad.

Alta demanda internacional

El nuevo modelo transforma el tradicional spa postoperatorio de Cecilip en un espacio de bienestar más amplio y sofisticado, incorporando procedimientos no quirúrgicos de alta demanda internacional como:

Neurotoxinas tipo Botox

Rellenos de ácido hialurónico

Tratamientos faciales avanzados

Masajes terapéuticos

Tecnología láser

Indiba

Durante el encuentro fueron dadas a conocer algunas ofertas exclusivas, que los presentes recibieron con gran entusiasmo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/060526-cecilip--foto-juan-guio2jpg-e2f6d415.jpeg Edith Gómez y María Isabel de Farías. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/060526-cecilip--foto-juan-guio5jpg-fe7f3335.jpeg Dra. Álida Gutiérrez y Dra. Ashley Jerez Gutiérrez. (JUAN GUIO) ‹ >





