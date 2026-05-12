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Equimax y Adozona
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Equifax y Adozona firman alianza estratégica

El objetivo de fortalecer y aumentar la competitividad del sector de zonas francas en el país

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    Equifax y Adozona firman alianza estratégica
    Christian Del Rosario Santana y Claudia Pellerano. (FUENTE EXTERNA)

    Equifax y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) han formalizado un acuerdo de alianza estratégica con el objetivo de fortalecer y aumentar la competitividad del sector de zonas francas en el país.

    La alianza permitirá a las empresas miembros de Adozona implementar soluciones robustas que les ayuden a mitigar riesgos y a tomar decisiones empresariales a nivel crediticio de forma más rápida y asertiva. Equifax, como Sociedad de Información Crediticia (SIC), aportará valor tangible a los diversos clústeres que Adozona impulsa.

    Los beneficios

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    Infografía
    Momento de la firma de la alianza. (FUENTE EXTERNA)

    Como parte de este convenio exclusivo, las empresas miembros de Adozona se beneficiarán directamente de las soluciones de Equifax:

    • Decisiones Crediticias Rápidas y Seguras: Acceso a data diferenciada, analíticos avanzados y tecnología en la nube de Equifax para optimizar los procesos de toma de decisiones, minimizar el riesgo al otorgar crédito y acelerar la originación de clientes.
    • Educación Financiera y MiData: Inclusión de programas de Educación Financiera con talleres y herramientas para fortalecer la salud financiera de los colaboradores.

    "Esta alianza con ADOZONA es un testimonio de nuestro compromiso con el desarrollo económico de la República Dominicana, especialmente en el vital sector de las zonas francas," afirmó Christian Del Rosario Santana, Gerente General de Equifax Dominicana.

    "Al proveer nuestras soluciones líderes en data y analítica con condiciones especiales, estamos empoderando a estas empresas para que mitiguen riesgos y operen con una agilidad sin precedentes, reforzando así su posición en el mercado global".

    Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, destacó que "la incorporación de Equifax como aliado estratégico se alinea perfectamente con nuestro objetivo de aportar valor tangible a nuestros diversos clústeres, incluyendo Logística, Dispositivos Médicos, Electrónica, Textil, Contact Center y Cigarros".

    Asimismo, indicó que acceder a tecnología de vanguardia en gestión de riesgos es fundamental para la sostenibilidad y expansión de nuestras empresas miembros.

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    Andrés Noboa, Daniela Nadal y José Manuel Torres.
    Andrés Noboa, Daniela Nadal y José Manuel Torres. (FUENTE EXTERNA)
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    Priscilla Feliz y Eduyn Martínez
    Priscilla Feliz y Eduyn Martínez (FUENTE EXTERNA)
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