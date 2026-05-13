Unicaribe y QS impulsan diálogo para convertir RD en destino académico

La Universidad del Caribe (Unicaribe) fue anfitriona del Foro QS República Dominicana: Educación Superior en el Escenario Global.

El evento consistió en un espacio de diálogo e integración académica que reunió a representantes de universidades dominicanas con el propósito de reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación superior en el país, así como sobre las oportunidades para posicionar a República Dominicana como un destino académico regional.

En las instalaciones de Unicaribe, se reunieron representantes de 31 instituciones de educación superior del país. Donde Quacquarelli Symonds, la empresa global detrás de uno de los rankings universitarios más influyentes del mundo, participó como coanfitrión del encuentro.

El encuentro contó con la participación de Quacquarelli Symonds (QS), reconocida internacionalmente por desarrollar uno de los rankings universitarios más influyentes del mundo.

A través de las ponencias de Leigh Kamolins y Nilly Castaño y el panel de discusión moderado por Nicolás Elton, expertos y líderes académicos analizaron las fortalezas del sistema de educación superior dominicano, las oportunidades de mejora y los desafíos que deben abordarse para fortalecer la proyección internacional del país en materia educativa.

La actividad contó con la participación del licenciado Rafael Santos Badia, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como el Dr. Franklin García Fermín, pasado ministro de esta cartera. Reunió a 178 participantes, entre rectores, vicerrectores, directivos de instituciones de educación superior, y personalidades de gran trayectoria en la educación.

Una promoción conjunto

Los asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional, impulsar la investigación académica y promover una estrategia conjunta que permita consolidar a nuestro país como un referente académico en la región.

Durante el foro, que representó un espacio de integración interinstitucional, también se destacó la relevancia de la presencia de universidades dominicanas en los rankings internacionales, así como la necesidad de continuar alineando los procesos y requisitos para estudiantes extranjeros con estándares internacionales, facilitando así su acceso e integración al sistema universitario nacional.

Unicaribe continúa impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación superior, reafirmando su compromiso con la cooperación académica, la innovación y la proyección internacional de la República Dominicana.

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