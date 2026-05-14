Casa Cuesta presenta sus nuevas propuestas inspiradas en el arte y la naturaleza

Casa Cuesta inauguró su temporada 2026 con una apuesta estética que transforma los espacios del hogar en auténticos oasis de arte, sofisticación y naturaleza.

Las tres nuevas colecciones (Isla Verde, Casa Marina y Art Du Chic) están compuestas de vajillas, artes de pared y piezas de melamina que combinan diseño, funcionalidad y sofisticación.

Cada colección fue diseñada como una experiencia visual completa, donde los distintos elementos conviven de forma coherente para crear ambientes únicos que fusionan funcionalidad, estética y diseño.

Inspiradas en tendencias decorativas que continúan marcando el 2026, estas propuestas responden a diferentes estilos de vida y preferencias del consumidor actual, desde quienes buscan una conexión con la naturaleza hasta los amantes de los espacios sofisticados y artísticos.

"Con estas nuevas colecciones queremos ofrecer propuestas integrales que permitan a nuestros clientes expresar su personalidad a través de cada detalle de sus espacios", expresó Beatriz Puello, vicepresidente de Casa Cuesta.

"Cada línea cuenta una historia visual distinta y ha sido creada para combinar diseño, versatilidad y funcionalidad tanto en el hogar como en proyectos de hospitalidad y también como opciones de regalos sofisticados", agregó.

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Naturaleza exuberante: Isla Verde

Inspirada en la riqueza tropical del Caribe, Isla Verde celebra la conexión con la naturaleza mediante una paleta vibrante de verdes profundos, tonos tierra y acentos dorados. La colección incorpora materiales naturales como rattan y madera texturizada, aportando calidez y autenticidad a cada ambiente.

Las ilustraciones botánicas y aves tropicales se convierten en protagonistas de las artes de pared, mientras que las vajillas y piezas de melamina destacan por estampados llenos de vida que evocan frescura y exuberancia. El resultado es una propuesta acogedora y sofisticada, ideal para quienes desean integrar la esencia tropical en sus espacios cotidianos.

Elegancia costera: Casa Marina

Con una estética serena y luminosa, Casa Marina captura el espíritu relajado de vivir frente al mar. Blancos puros, beige arena y suaves tonalidades azules construyen una atmósfera de calma y elegancia atemporal.

La colección incorpora ilustraciones de aves costeras y elementos marinos, acompañados de materiales como lino, cerámica y maderas blanqueadas que aportan ligereza visual y frescura tanto a interiores como terrazas y espacios exteriores. Casa Marina propone una decoración sofisticada sin excesos, donde cada pieza transmite armonía y bienestar.

Sofisticación artística: Art Du Chic

Para quienes prefieren interiores con carácter y personalidad, Art Du Chic apuesta por una estética audaz inspirada en el maximalismo curado y el art déco contemporáneo. La colección mezcla tonos terracota, ocre, negro y verde musgo en composiciones llenas de dramatismo visual.

Las piezas destacan por sus acabados artesanales, formas escultóricas y diseños orgánicos, mientras que las artes de pared introducen una dimensión artística que transforma los ambientes en escenarios sofisticados y expresivos. Art Du Chic propone espacios donde el diseño se convierte en una declaración de estilo.

Las colecciones Isla Verde, Casa Marina y Art Du Chic ya están disponibles en todas las tiendas Casa Cuesta y en su página web.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/casa-cuesta-2026-6-a15ed908.jpg Mariel Paulino y Nicole García. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/casa-cuesta-2026-7-1d970bdc.jpg Graciella Dietsch y Carla Chalas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/casa-cuesta-2026-8-759dcfe5.jpg Edwin Luciano y Anais Ledesma. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

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