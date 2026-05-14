Downtown Center presenta "Mamá Fuera de Agenda" con una experiencia junto a Roselia Rosario

Como parte de su campaña de Madres 2026 "Mamá Fuera de Agenda", Downtown Center realizará el este viernes 15 de mayo una edición especial del Feel Good Cooking Show VOL.2 con Roselia Rosario, una propuesta diseñada para que las madres puedan disfrutar de un espacio pensado exclusivamente para ellas.

La actividad tendrá lugar a las 7:00 de la noche en el atrio central de la plaza y contará con el concepto "Hoy no cocinas para nadie, cocinas para ti", promoviendo un momento de:

Bienestar

Conexión

Disfrute personal a través de la cocina.

Con esta iniciativa, Downtown Center continúa desarrollando experiencias alineadas a su visión de crear momentos memorables para su comunidad, apostando por actividades que conectan con las emociones y el estilo de vida de sus visitantes.

Experiencia dinámica

Durante el encuentro, las asistentes podrán vivir una experiencia cercana y dinámica junto a Roselia Rosario, en un ambiente diseñado para consentir, compartir y celebrar a mamá desde una perspectiva diferente.

La campaña "Mamá Fuera de Agenda" busca reconocer a las madres invitándolas a salir de la rutina y dedicarse tiempo de calidad a sí mismas mediante experiencias creadas especialmente para su bienestar y disfrute.

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