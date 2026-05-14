Starbucks presenta colección de bebidas inspirada en personajes de "El diablo viste a la moda 2"

Starbucks anunció su colaboración global con la película El diablo viste a la moda 2, de 20th Century Studios.

Como parte de la campaña, la marca presenta una selección curada de cuatro bebidas inspiradas en los icónicos personajes del filme, diseñadas para llevar un toque cinematográfico al ritual diario del café de los dominicanos.

Desde las inolvidables idas por café de Andy hasta los personajes que marcaron a toda una generación, esta colaboración celebra tanto a Starbucks como al lugar especial que la película ocupa en la cultura popular.

Desde el 28 de abril, los consumidores pueden descubrir y disfrutar las cuatro bebidas inspiradas en los personajes en todas las sucursales de Starbucks en el país, cada una como un reflejo lleno de sabor de las personalidades que los fans han amado en el universo de El diablo viste a la moda.

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El menú

The Miranda : un Latte sin espuma , extra shot, extra caliente y con leche deslactosada . Porque cualquier cosa menos que eso... generaría preguntas. (La bebida que pide el personaje en la película original).

: un , extra shot, extra caliente y con . Porque cualquier cosa menos que eso... generaría preguntas. (La bebida que pide el personaje en la película original). The Andy : un Cappuccino con leche de avena, jarabe de caramelo y topping de canela: sencillo, elevado y listo para caminar la línea entre quien era y quien está por convertirse.

: un de avena, y topping de canela: sencillo, elevado y listo para caminar la línea entre quien era y quien está por convertirse. The Nigel : un Doppio Espresso Con Panna con salsa de mocha : intenso y refinado.

: un Con Panna con : intenso y refinado. The Emily: un Chai Latte Frío (helado) con jarabe de caramelo y leche de almendras: exigente y preparado con calma... o no.

"Starbucks ha sido parte del universo de El diablo viste a la moda desde la película original", dijo Erin Silvoy, vicepresidenta senior de marketing global en Starbucks.

"Estamos emocionados de darle vida nuevamente a esa conexión, ofreciendo a los fans una forma de sumergirse en el momento, comenzando con su café diario".

Las bebidas forman parte de la colaboración más amplia entre Starbucks y El diablo viste a la moda 2, que también incluirá la presencia de la marca dentro de la película.

La cafetería Starbucks Reserve ubicada en el Empire State Building, en Nueva York, ofrecerá ejemplares de edición limitada de la revista promocional Runway, la publicación emblemática del filme, brindando a los fans una forma adicional de adentrarse en el universo de El diablo viste a la moda.

"Todo es buena energía entre Starbucks y nuestra nueva película, El diablo viste a la moda 2", comentó Lylle Breier, EVP de Alianzas, Promociones, Sinergia y Eventos en Disney.

"Estamos encantados de colaborar de una manera tan importante con Starbucks en un programa global audaz, ingenioso y temático, diseñado para deleitar a los fans en todo el mundo".

"Trabajar con una marca como Starbucks es un privilegio y muchísima diversión. Esta colaboración con El diablo viste a la moda 2 nos toca de cerca: muchos crecimos con esa película, con esos personajes, con esa estética", expresó Giuliana Ferrari, Directora de Marca de Starbucks República Dominicana.

"Poder ofrecerles hoy a los dominicanos vivir ese guiño taza en mano se siente menos como un lanzamiento y más como un reencuentro con una historia que ya forma parte de nosotros",concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/starbucks-2026-2-75dbc404.jpg Sara López y Rosa Arencibia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/starbucks-2026-3-851ee73a.jpg Amelia Pimentel y Natalia Bautista. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/starbucks-2026-4-9d44196d.jpg Arturo Rivas Sweeney y Ashley Polanco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/starbucks-2026-5-f83d34e4.jpg Camila Fersobe y Ricardo Acra. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

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