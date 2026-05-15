Casa de Campo Resort & Villas es reconocido por Great Place to Work 2025-2026

Argentina Poueriet, Margarito Villar, Rosario Velez y Maridalia Rijo estuvieron presentes para recibir el reconocimiento de Casa de Campo Resort & Villas. ( FUENTE EXTERNA )

Casa de Campo Resort & Villas, referente de la hospitalidad de lujo en el Caribe, ha alcanzado la posición número uno en el prestigioso ranking de "Los Mejores Lugares para Trabajar en la República Dominicana", para el periodo 2025-2026, otorgado por la firma global Great Place to Work.

Este logro es el resultado de una estrategia sostenida para fortalecer la cultura organizacional y el bienestar integral de sus más de 2,000 colaboradores. El proceso de evaluación, basado en la rigurosa encuesta Trust Index, posicionó al resort en la cima de la excelencia laboral gracias a indicadores sobresalientes en la experiencia del talento humano.

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Resultados récord de satisfacción y compromiso

En la edición 2025-2026, Casa de Campo alcanzó niveles récord que reflejan la solidez de su modelo de gestión humana:

Índice de Confianza (Trust Index): 95% — Refleja la sólida relación de confianza entre los líderes y sus equipos de trabajo.

(Trust Index): 95% — Refleja la sólida relación de confianza entre los líderes y sus equipos de trabajo. Orgullo de Pertenencia : 98% — Los colaboradores destacan su profunda conexión emocional con la marca y el destino.

: 98% — Los colaboradores destacan su profunda conexión emocional con la marca y el destino. Cultura de Respeto y Equidad: 94% — Sobresale en programas de inclusión, diversidad y trato justo en todos los niveles de la organización.

"Recibir este galardón como la empresa número uno del país es un testimonio del esfuerzo diario de cada uno de nuestro talento humano. Nuestra gente es el corazón de la hospitalidad que nos define. Este premio no es solo un logro corporativo, sino una celebración de la pasión y dedicación que nuestro equipo pone en cada detalle", destacó Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas.

Un modelo de gestión centrado en las personas

El éxito de Casa de Campo se fundamenta en un modelo de gestión integral denominado "Abriendo puertas, cambiando vidas para todos", que reúne las prácticas, procesos y políticas dirigidas al desarrollo y crecimiento de su talento humano. Este modelo atiende las necesidades humanas y profesionales a través de cuatro pilares estratégicos:

Capacitación y Liderazgo : Programas de formación técnica continua y planes de carrera personalizados que impulsan el crecimiento profesional de cada colaborador.

: Programas de formación técnica continua y planes de carrera personalizados que impulsan el crecimiento profesional de cada colaborador. Inclusión y Diversidad : Políticas que garantizan la equidad de oportunidades en todos los niveles de la operación.

: Políticas que garantizan la equidad de oportunidades en todos los niveles de la operación. Redes de Apoyo Familiar : Destaca el Club Elefantes Azules, una red pionera de acompañamiento para colaboradores que son padres de niños con condiciones de neurodiversidad (TEA).

: Destaca el Club Elefantes Azules, una red pionera de acompañamiento para colaboradores que son padres de niños con condiciones de neurodiversidad (TEA). Sostenibilidad: Iniciativas de impacto social que generan un alto sentido de propósito entre los colaboradores y las comunidades de la región Este.

Un reconocimiento que coincide con el Día del Trabajador

Por su parte, Rosario Vélez García, directora de Gestión de Talento Humano señaló "ser un gran lugar para trabajar comienza por entender las realidades personales de nuestro equipo. Recibir este primer lugar nacional, precisamente hoy que celebramos el Día del Trabajador, nos motiva a seguir innovando con programas que toquen el corazón de nuestra gran familia".

Finalmente, concluyó que, con este reconocimiento, Casa de Campo Resort & Villas no sólo reafirma su liderazgo en la industria turística global, sino que se consolida como el estándar de excelencia empleadora en la República Dominicana.