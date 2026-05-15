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Enrique E. De Marchena Kaluche
Enrique E. De Marchena Kaluche

Enrique E. De Marchena Kaluche será el nuevo presidente de la Orden de Malta en RD

Estará al frente de la organización para el período 2026-2029

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    Enrique E. De Marchena Kaluche será el nuevo presidente de la Orden de Malta en RD
    Enrique E. De Marchena Kaluche es abogado, con más de 40 años de ejercicio profesional en el ámbito nacional e internacional, y posee una maestría en alta gerencia. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de la Soberana, Militar y Hospitalaria Orden de Malta informó este viernes que eligió a Enrique E. De Marchena Kaluche como nuevo presidente para el período 2026-2029.

    Según una nota de prensa, el nuevo Consejo de Directores estará integrado por Daysi López de Vidal, primera vicepresidenta; Alejandro Peña Prieto, segundo vicepresidente; Sonia Villanueva de Brouwer, canciller; Fremio Reyes, vicecanciller.

    Además, José Gior Ariza, tesorero; Mario Gamundi, vicetesorero; Kellee Brown, hospitalario; Isabel Viyella de Brache, delegada para las comunicaciones; José Luis Venta y Lucile Houellemont, consejeros. También forman parte del órgano Máximo Vidal, pasado presidente, y el embajador Enrique Valdez, presidente de honor.

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    ¿Quién es Enrique E. De Marchena Kaluche?

    De Marchena Kaluche es abogado, con más de 40 años de ejercicio profesional en el ámbito nacional e internacional, y posee una maestría en alta gerencia.

    • Es socio fundador de DMK Abogados, firma con 35 años de trayectoria especializada en inversión y negocios. Fue investido Caballero de Gracia Magistral en 2022 y desde 2024 formaba parte del consejo directivo de la Asociación como primer vicepresidente.

    Actualmente desarrolla labores sanitarias, sociales y humanitarias en 120 países, con el apoyo de 13,500 miembros, 100,000 voluntarios y 52,000 profesionales de la salud. La Orden mantiene relaciones diplomáticas con 114 Estados y es Observador Permanente ante las Naciones Unidas. 

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