Grupo Aldua asume el liderazgo educativo editorial en República Dominicana

Durante un ciclo de ponencias centradas en la transformación educativa en la era digital, el Presidente de Grupo Aldua, Pablo Cuello, presentó el primer Alduatalks, donde expertos abordaron los principales desafíos y oportunidades del sistema educativo ante el avance de la inteligencia artificial (IA), el cambio en los hábitos de lectura y la necesidad de rediseñar los modelos pedagógicos.

La jornada estuvo a cargo de los expositores Antonio Cara Rivas, Director de Transformación Digital en Vicens Vives España; Carme Anglés Gornés, Directora de Literatura en Vicens Vives España, y la Directora Editorial de Casa Duarte, Obdulia García de Escobar.

Los disertantes coincidieron en que la actual "sociedad digital" está redefiniendo tanto el mercado laboral como las competencias necesarias para el futuro, lo que obliga a los sistemas educativos a evolucionar con urgencia.

En este contexto, se destacó la necesidad de transformar el "sistema operativo" de las instituciones educativas, incorporando nuevas competencias, especialmente en el ámbito socioemocional y en el desarrollo del pensamiento crítico.

Uno de los ejes centrales fue la crisis de la competencia lectora, agravada por los cambios en los hábitos de consumo de información.

Se planteó que no solo importa qué leen los estudiantes, sino cómo leen y qué logran comprender.

Las ponencias subrayaron que formar lectores competentes es clave para cualquier aprendizaje significativo, destacando factores determinantes como el entorno social, el acompañamiento familiar y, sobre todo, el enfoque educativo.

En respuesta a este desafío, se propusieron estrategias estructuradas desde tres ámbitos: curricular, literario y de proyecto de centro.

Estas incluyen el diseño de itinerarios lectores adaptados a cada etapa del desarrollo —desde la infancia hasta la adolescencia—, el uso de textos progresivamente complejos y contextualizados, así como la integración de la dimensión socioemocional en el aprendizaje.

También se resaltó el aporte de las neurociencias en la comprensión del proceso lector, enfatizando la importancia de la enseñanza explícita, la práctica sistemática, la metacognición, la retroalimentación positiva y la consolidación del aprendizaje.

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Se destacó que leer implica una conexión eficiente entre la percepción visual y la codificación fonológica, proceso que debe ser guiado pedagógicamente.

En cuanto al papel de la inteligencia artificial, se presentó como una herramienta complementaria que puede enriquecer el aprendizaje, facilitar la personalización educativa y optimizar la evaluación, siempre que su uso sea consciente y orientado al fortalecimiento de competencias fundamentales.

En este sentido, se enfatizó que la comprensión lectora sigue siendo el "mejor algoritmo" para los estudiantes del siglo XXI.

La IA como herramienta pedagógica

Un aspecto destacado fue la aplicación de la inteligencia artificial desarrollada por Vicens Vives en su Plan Lector y en la serie Mi Casa, concebida como una herramienta pedagógica al servicio del docente.

A diferencia de modelos basados en grandes volúmenes de datos abiertos, esta IA opera sobre contenido editorial previamente curado y estructurado, lo que garantiza pertinencia curricular, rigor y seguridad en el aula.

Su implementación permite agilizar la planificación, generar actividades, personalizar el aprendizaje y optimizar la evaluación, reduciendo significativamente la carga de trabajo docente.

Al mismo tiempo, los estudiantes se benefician de una experiencia más guiada, comprensible y adaptada a su nivel, fortaleciendo especialmente su competencia lectora y su capacidad de aprendizaje autónomo.

Finalmente, las ponencias concluyen en que la clave para afrontar los retos actuales radica en una educación integral que combine evidencia científica, innovación pedagógica y desarrollo humano, preparando a los estudiantes no solo para adaptarse al futuro, sino para construirlo activamente.