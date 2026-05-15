La Asociación de Hoteles de Santo Domingo presenta su nueva Junta Directiva para período 2026-2028

La nueva directiva de la AHSD para el período 2026-2028. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) presentó su nueva Junta Directiva para el período 2026-2028, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sector hotelero y el posicionamiento de Santo Domingo como un destino urbano competitivo, dinámico y sostenible.

La nueva Junta Directiva está presidida por Gina Eli, acompañada por Natanyi Cabrera e Ignacio Peñalver como vicepresidentes; Yuribell Chez, tesorera; y Leandro Tajes, secretario.

Completan la directiva Marta Amengual, Sebastian Gonzalez, Jose Hernandez y Victor Cruz. En el ámbito territorial, Iván Cunillera asumirá como director de Boca Chica-SDE, mientras Ramón Odalis Guzman estará al frente del área de Aeropuerto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/dsc09058-yudit-garcia-roberto-henriquez-y-gina-eli-99eacc76.jpg Yudit García, Roberto Henríquez y Gina Eli. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/dsc09093--sarah-hernandez-y-jose-tejada-gomez-1f29e636.jpg Sarah Hernández y José Tejada Gómez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante la actividad, la presidenta Gina Eli presentó la visión de gestión que guiará esta nueva etapa, estructurada sobre cinco pilares estratégicos: generación de demanda y conectividad; desarrollo de nuevos segmentos de oportunidad; impulso de la calidad, sostenibilidad y competitividad; fortalecimiento de la promoción y las alianzas; y continuidad estratégica en la ejecución de la agenda institucional.

"Nuestra gestión estará enfocada en una agenda clara: generar demanda, elevar la competitividad del destino, fortalecer nuestras tarifas y consolidar una propuesta de valor alineada con las nuevas tendencias del turismo global", expresó Gina Eli.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/dsc09075-ignacio-penalver-y-yuribell-chez-bc97bdf2.jpg Ignacio Peñalver y Yuribell Chez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/dsc09064-sherei-estevez-e-ivan-cunillera-edbb5f17.jpg Sherei Estévez e Iván Cunillera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/dsc09090-luisa-de-aquino-y-luis-felipe-aquino-c6e64fde.jpg Luisa de Aquino y Luis Felipe Aquino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/dsc09081-rosa-veras-natanyi-cabrera-e-yngrid-de-la-rosa-cff60a46.jpg Rosa Veras, Natanyi Cabrera e Yngrid de la Rosa. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Como parte de esta hoja de ruta, los objetivos de la AHSD son:

Prioriza el fortalecimiento del segmento MICE.

Impulsar el posicionamiento del proyecto del Centro de Convenciones .

. Capitalizar oportunidades en turismo deportivo y entretenimiento.

y entretenimiento. Fortalece alianzas para la conectividad aérea.

Dar continuidad a la estrategia de cruceros.

Continuar impulsando la sostenibilidad y la calidad como ejes transversales de gestión.

La presidenta destacó además que la colaboración activa de los hoteles miembros, aliados estratégicos, el Clúster Turístico, Asonahores y el Ministerio de Turismo (Mitur) será fundamental para el cumplimiento de esta agenda.

Como parte del fortalecimiento institucional, la AHSD también refuerza su gestión a través de sus comités de trabajo, clave para la ejecución de su agenda.

El Comité Comercial será liderado por Yudit García; el Comité de Seguridad, por Silvanh Riedl; el Comité de Recursos Humanos, por Carmen Ortiz; y el Comité de Alimentos y Bebidas, por Juan Guerrero. Asimismo, Francisco Roberto Henríquez fungirá como asesor honorífico.

Reconocimiento especial

En el marco de la actividad, se realizó además un reconocimiento especial a Yudit García por su sobresaliente liderazgo, visión estratégica y entrega durante su gestión al frente de la organización, destacando sus valiosos aportes al fortalecimiento del sector turístico y al posicionamiento de Santo Domingo.

"Asumimos este nuevo período con una visión clara: trabajar juntos, innovar, reforzar alianzas y seguir construyendo un destino cada vez más competitivo", concluyó Gina Eli.