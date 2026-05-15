La marca Camas Florida se introduce al mercado dominicano

David Mármol, presidente de la Cámara de Comercio de la India y Ezequiel Lorenzo, gerente País. ( FUENTE EXTERNA )

Camas Florida, reconocida marca guatemalteca, anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en República Dominicana, fortaleciendo su presencia en el Caribe a través de importantes distribuidores nacionales como MYR Comercial, Jorge Muebles, Casa Ana y Lucy Muebles.

El lanzamiento oficial contó con la presencia de destacadas personalidades diplomáticas y empresariales, entre ellas Erica Guillermo, Consejera Comercial de la Embajada de Guatemala; David Mármol, Presidente de la Cámara de Comercio de la India; y Carlos Bautista, Cónsul de Guatemala.

También estuvieron presentes futuros clientes potenciales, entre ellos el Sr. Carlos, propietario de Éxito Comercial, así como representantes del sector hotelero y cooperativas clave para la expansión de la marca en el mercado dominicano.

Con más de 30 años de trayectoria y una sólida presencia regional, la empresa continúa avanzando en su proceso de expansión internacional, llevando al mercado dominicano innovación, confort y altos estándares de calidad en colchones y sistemas de descanso.

La llegada de Camas Florida representa una apuesta estratégica por el crecimiento del mercado dominicano y por el bienestar de las familias, ofreciendo productos diseñados para mejorar la calidad del sueño y contribuir a una mejor calidad de vida.

Discurso de la velada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/camas-florida-f5cccf64.jpg David Mármol, Presidente de la Cámara de Comercio de la India y Ezequiel Lorenzo, Gerente País. (FUENTE EXTERNA)

Para Ezequiel Lorenzo, Gerente País "llegamos a República Dominicana no solo para ofrecer productos de alta calidad , sino para convertirnos en parte del crecimiento y bienestar del país. Nuestro compromiso es transformar la experiencia de descanso de los dominicanos, mientras generamos nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en la región".

Fundada en Guatemala hace más de tres décadas, Camas Florida se ha consolidado como una marca referente en la industria gracias a su compromiso con la durabilidad, la innovación y la excelencia. Actualmente, la empresa cuenta con presencia en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice y ahora República Dominicana.

En el país, la marca pondrá a disposición del mercado líneas económicas, medias y premium, adaptadas a las necesidades de distintos consumidores y segmentos comerciales, incluyendo cadenas de tiendas, hoteles, distribuidores y hogares dominicanos.

Como parte de su expansión, Camas Florida estima la generación de aproximadamente 500 empleos directos e indirectos, impactando positivamente la economía local y fortaleciendo el desarrollo del talento humano en República Dominicana.