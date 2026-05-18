Juan Rojas pone en circulación libro "Cuando la vida nos sacude"

Con evidente emoción de ver alcanzada una meta muy significativa para él, el psicólogo y abogado dominico-español Juan Rojas puso en circulación el libro Cuando la vida nos sacude en un acto celebrado en la Sala Aida Bonelly de Díaz del Teatro Nacional.

Fue un acto que se desarrolló entre manifestaciones de gratitud y remembranzas. Felicidad y tristeza. Esta última porque "me hubiera gustado que mi mamá estuviera aquí", confesó con voz entrecortada Rojas, quien viajó desde España a presentar al público dominicano su primer libro, disponible en formato físico en la Librería Hermanos Solano y en Amazon.

El evento fue conducido productora de televisión Miralba Ruiz. Durante la actividad estuvo presente Altagracia Núñez Batista, rectora de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), así como docentes del Politécnico Las Caobas, cuya participación fue destacada por los organizadores.

Con más de treinta años de trayectoria, Juan Rojas ha desarrollado su trabajo en áreas vinculadas al desarrollo personal, la comunicación y la formación humana.

Su perfil como psicólogo general sanitario y abogado le ha permitido abordar la conducta humana desde una mirada interdisciplinaria, integrando el análisis emocional con la comprensión del comportamiento en contextos sociales y personales complejos.

Sobre el libro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/orgdsc07551-a56bd333.jpg La publicación ya había sido presentada en Madrid y San Sebastián (FUENTE EXTERNA)

"Cuando la vida nos sacude" está estructurado en 25 capítulos y un epílogo, el libro aborda temas como el duelo, la resiliencia, la reconstrucción personal, el perdón, la fortaleza emocional, la gratitud y la esperanza, configurando un recorrido introspectivo orientado al:

El crecimiento personal

La aceptación de los cambios como parte inherente de la vida

Escrito y registrado en España, el libro refleja el vínculo del autor con ese país, donde ha desarrollado parte de su trayectoria profesional. La publicación ya había sido presentada en Madrid y San Sebastián (Donostia), en el País Vasco, y mantiene presencia en Amazon.