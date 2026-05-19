María Méndez y su Fundación VIAHR llevan salud y esperanza a las comunidades rurales del Cibao

María Méndez, fundadora y presidenta de la Fundación Viahr -Vacation is a Human Right- apoyó la Primera Jornada Científica Comunitaria del programa Alma del Cibao, en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

María Méndez tiene una certeza que guía cada uno de sus proyectos: el bienestar pertenece a todos. Es un punto de partida.

Y es desde esta convicción profunda, construida a lo largo de años de trabajo en el cruce entre el desarrollo humano, la pausa consciente y la cooperación internacional, que la fundadora y presidenta de la Fundación Viahr -Vacation is a Human Right- decidió apoyar la Primera Jornada Científica Comunitaria del programa Alma del Cibao, en la República Dominicana.

Estuvo organizada por Misión ILAC, institución activa desde hace más de cinco décadas en el desarrollo humano y espiritual de las comunidades rurales dominicanas.

Por el bienestar

La del 14 de mayo fue una jornada que llevó atención médica especializada donde raramente llega: diagnósticos tempranos, evaluaciones de salud integrales, detección de enfermedades crónicas no transmisibles y de casos de mayor complejidad clínica.

Personas reales, historias reales, atención real. Porque en las zonas rurales del Cibao, la diferencia entre detectar una enfermedad a tiempo y no detectarla nunca puede medirse en años de vida.

La Fundación Viahr, que María Méndez fundó y preside desde Nueva York, trabaja cada día en torno a una idea esencial: la pausa consciente, la salud mental, el equilibrio emocional y el acceso digno a la atención sanitaria son derechos fundamentales, especialmente para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social.

Desde esta perspectiva, el bienestar es una condición necesaria para que cualquier persona pueda desarrollar su potencial, participar en su comunidad y vivir con dignidad.

El apoyo a la Jornada del Cibao, junto a Travel for Change by María Méndez, nace exactamente de aquí, de la misma raíz que alimenta cada iniciativa de la fundación: la convicción de que el compromiso real se mide en acciones concretas.

«No puede existir salud real sin dignidad, acceso, pausa y comunidad. Cuando apoyamos un proyecto como Alma del Cibao, estamos diciendo que el bienestar pertenece a todos, en cualquier lugar», explica, María Méndez.

El programa Alma del Cibao, promovido a través del Centro de Educación para la Salud Integral de Misión ILAC, representa precisamente ese tipo de iniciativas que la fundadora de Viahr busca acompañar: modelos de colaboración donde convergen ciencia, comunidad y compromiso social, capaces de generar impacto real y sostenible en el tiempo.

Misión ILAC lleva más de cincuenta años demostrando que el desarrollo humano auténtico se construye desde adentro, con paciencia, consistencia y vocación de servicio. La Jornada Científica Comunitaria es la expresión más reciente de esa filosofía: una respuesta estructurada a necesidades concretas, organizada con rigor científico y profundo respeto hacia las comunidades que atiende.

En el centro de todo están ellos: los más de 200 cooperadores de salud comunitarios que cada día recorren los caminos rurales del Cibao llevando cuidado, presencia y conocimiento.

Acompañan a mujeres embarazadas en cada etapa de su proceso, cuidan a los adultos mayores, organizan campañas de vacunación y desparasitación, promueven la educación en salud, la orientación ginecológica y el cuidado del medio ambiente, enseñan primeros auxilios y realizan una vigilancia epidemiológica constante en sus comunidades.

Identifican además a las personas más vulnerables para orientarlas hacia los programas quirúrgicos que Misión ILAC organiza varias veces al año, trabajando de la mano con los Comités de Salud Comunitarios en cada territorio.

Son voluntarios. Personas que eligieron dedicar parte de su tiempo al bienestar de quienes los rodean, sin reconocimiento mediático, sin grandes recursos, con una determinación que dice más sobre la naturaleza humana que cualquier discurso institucional.

La Jornada los celebró como merecen. Y María Méndez sabe bien por qué son ellos el corazón de todo, comentando que «la verdadera transformación ocurre cuando las propias comunidades se convierten en protagonistas de su bienestar».

Esta frase es la columna vertebral de la visión que María Méndez ha construido a lo largo de su trayectoria y que hoy articula a través de Viahr.

Una fundación que entiende la pausa consciente, la cooperación sanitaria y el desarrollo comunitario como dimensiones inseparables de un mismo compromiso: el de garantizar que cada persona, independientemente de su origen o su lugar de nacimiento, tenga acceso a una vida vivida con plenitud.

Porque el agotamiento, la enfermedad no diagnosticada, la soledad y la falta de acceso a la atención médica son fenómenos colectivos que requieren respuestas colectivas.

Apoyos

Junto a Viahr y Misión ILAC, la Jornada contó con la participación del Ministerio de Salud Pública dominicano, el Baptist Hospital y la Soberana Orden de Malta. Realidades distintas, con historias y misiones propias, unidas en torno a una misma dirección: llevar atención concreta, especializada y humana a quienes más la necesitan.

María Méndez aporta a esta coalición su red internacional, su experiencia en la construcción de alianzas estratégicas y la visión de Viahr como plataforma capaz de conectar mundos que raramente se encuentran: el de las instituciones globales y el de las comunidades locales, el del conocimiento científico y el del saber comunitario, el del turismo regenerativo y el del desarrollo humano sostenible.

Lo que ocurrió en el Cibao cuenta algo sencillo y a la vez extraordinario: cuando las personas adecuadas se encuentran con los recursos adecuados, el cambio sucede.

Sucede en los resultados de un análisis que detecta a tiempo una enfermedad crónica. Sucede en la mirada de una mujer embarazada que sabe que alguien la acompañará.

Sucede en las manos de un voluntario que, sin que nadie se lo pida, vuelve cada semana a su comunidad porque siente que ese es su lugar en el mundo.

Y sucede, también, cuando una red internacional decide que su lugar está aquí, en este camino de tierra, junto a estas personas.

El bienestar es un derecho. Y hay quienes, en lugar de simplemente afirmarlo, deciden demostrarlo, con humanidad y un corazón abierto.

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