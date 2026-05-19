Andrés Aybar y Lissette Polanco presentan "Soul": Una oda a lo intangible en El Estudio Store

El Estudio Store presentó SOUL, una colección que decide alejarse de la inmediatez para explorar lo que nace desde lo intangible.

Bajo la visión del diseñador de interiores Andrés Aybar y la arquitecta Lissette Polanco de Séliman, esta entrega es una invitación a la pausa y a la valoración de lo que habita en el interior de cada objeto.

El lanzamiento se contó con una colectiva de piezas de diseño donde se expusieron las novedades de 2026 de Rina Menardi (Italia), Cerámica Rosa Maria (Alemania), Lisa Maiofiss (Francia), Gardeco (Bélgica) y las nuevas fragancias de Jambo Collection (Bélgica); localmente, por la República Dominicana, participó Andrés Gómez con su línea MONTE.

En Soul, cada pieza trasciende la función para convertirse en una experiencia sensorial y emocional. A través de formas que dialogan con el espacio y materiales nobles que conservan la memoria de la naturaleza, la firma propone objetos con alma.

Texturas que invitan al tacto y acabados orgánicos transforman cada rincón, aportando calidez, identidad y un significado que va más allá de lo puramente estético.

El lujo que se siente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/7--coleccion-soul-2026-1837bf2d.jpg Colección SOUL 2026 (FUENTE EXTERNA)

En esta colección, lo hecho a mano no es solo un proceso, sino una declaración de principios. Cada detalle refleja tiempo, dedicación y carácter, celebrando la imperfección como parte esencial de la belleza genuina. Es una propuesta que nos devuelve la sensibilidad ante lo cotidiano, recordándonos que el verdadero lujo es aquel que se siente.

Presentada en el entorno minimalista de su sede en el ensanche Serrallés, Soul se consolida como una apuesta por piezas que no solo habitan un lugar, sino que tienen el poder de transformarlo. Es arte que permanece y una invitación a detenernos para valorar lo que viene desde adentro.

El Estudio Store

Fundada por Andrés Aybar y Lissette Polanco de Séliman, la firma es un referente del diseño contemporáneo en la República Dominicana. Con más de una década dedicada a la curaduría de piezas únicas, El Estudio Store se distingue por crear conexiones emocionales a través de objetos que equilibran funcionalidad, arte y alma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/4--alexandra-guzman-y-marina-silverio-573e4ac0.jpg Alexandra Guzmán y Marina Silverio (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/5--vera-lucia-y-ramon-emilio-jimenez-63eda866.jpg Vera Lucia y Ramón Emilio Jiménez (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/9--lia-pellerano-y-bella-baez-daa11f83.jpg Lía Pellerano y Bella Báez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/10--xiomara-alcantara-y-marcelle-lama-b3e6b56c.jpg Xiomara Alcántara y Marcelle Lama. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/13--jean-santelises-ana-patricia-rodriguez-rosangela-viro-y-michelle-urtecho-df2f4d77.jpg Jean Santelises, Ana Patricia Rodríguez, Rosangela Viro y Michelle Urtecho. (FUENTE EXTERNA) ‹ >