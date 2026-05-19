Anuncian la primera edición de Casa de Campo Fashion Week

Con la intención de ir más allá de ser solo un destino de lujo para la estancia, Casa de Campo Resort & Villas anunció la primera edición de Casa de Campo Fashion Week, un evento que busca posicionarse como uno de los encuentros de moda, lujo y estilo de vida más importantes del Caribe.

La presentación oficial se realizó en las instalaciones del exclusivo complejo, durante un cóctel en Minitas Beach Club & Restaurant que reunió a figuras del mundo de la moda y el entretenimiento.

Durante la velada, los invitados conocieron los detalles de la programación de esta primera edición, que se celebrará del 4 al 7 de junio.

"Siempre hemos hecho eventos de moda, pero nunca uno propio. Esta vez queríamos crear algo que realmente pusiera a la República Dominicana en el mapa global de la moda", expresó Jason Kycek, vicepresidente y ejecutivo de marketing de Casa de Campo Resort & Villas.

"No se trata únicamente de un desfile de moda, sino de una experiencia de cuatro días", sostuvo, agregando que la jornada incluirá experiencias de bienestar, paneles de conversación, exposiciones artísticas y encuentros exclusivos.

"Estos días vamos a ver moda local con mucha calidad. Va a ser una celebración de la belleza, de la región dominicana. Todos los estilos, todos los rostros que nos están representando en las pasarelas internacionales y las grandes marcas", destacó Sandro Guzmán, director creativo del evento.

Guzmán también informó que las pasarelas contarán con la participación de 90 modelos pertenecientes a su reconocida agencia Ossygeno Models.

La reconocida actriz y ex Miss Universo Dayanara Torres fue presentada oficialmente como embajadora de esta primera edición de Casa de Campo Fashion Week. Como parte de la alianza participará en el panel "El Arte del balance", junto a los doctores Elio Galán y Lisbeth Méndez.

Además, su hijo Ryan Muñiz desfilará como modelo invitado en las pasarelas del evento, marcando la primera vez que madre e hijo compartirán un escenario de moda en República Dominicana.

Los desfiles

Casa de Campo Fashion Week contará con la participación de reconocidos diseñadores dominicanos como Giannina Azar, JC Lagares, Jacqueline Then, Rafael Rivero, Maylé Vásquez, Gaby Azar, Ana Redman Pablo, Carolina Socías y la firma Jenny Polanco.

A nivel internacional, se suman propuestas como la del diseñador puertorriqueño Luis Antonio, mientras que el cierre estará a cargo de Custo Barcelona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/casa-de-campo-fashion-2-087d0200.jpg Anny Abate, Ichanell Rodri´guez y Marta Gonza´lez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/casa-de-campo-fashion-3-651b8413.jpg Yudelka Checo, Deyanira Pappaterra, Vielka de Man~a´n y Alice Caslini de Moriconi. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/casa-de-campo-fashion-4-2fb2cb8d.jpg Julio Zeller y Patricia Peguero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/casa-de-campo-fashion-5-d50618eb.jpg Gabriella Reginato, Jose´ Jhan, AnaThomen y Silvano Morrobel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/casa-de-campo-fashion-6-0d7bbcd1.jpg Charles Keusters, Alexandra Hannecart e Isabela Pichardo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

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