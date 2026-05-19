Colgate-Palmolive y la Sociedad Dominicana de Periodoncia realizan caminata por la salud

Colgate-Palmolive y la Sociedad Dominicana de Periodoncia (Sodoperio) realizaron la "Caminata por la Salud de las Encías", que se llevó a cabo en el parque Iberoamericano.

Consistió en un evento familiar, denominado el que se convirtió también una verdadera fiesta de comunidad y energía positiva con la presencia de profesionales de odontología, socios comerciales, influencers y ejecutivos de medios de comunicación.

Irma Mauriz, gerente Senior de Relaciones Profesionales para el Caribe de Colgate-Palmolive, puntualizó que la actividad que inició a las 8:30 AM y concluyó aproximadamente 11:00 AM, está concebida dentro de las que realizarán en este mes de mayo, mes de la Salud de las Encías, celebrado el pasado 12 de mayo del presente año.

Señaló que asistieron aproximadamente 400 personas unidas por esta causa, resaltando además que la salud de las encías es esencial para mejorar la calidad de vida y generar bienestar.

Un llamado a buenos hábitos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/foto-17--salida-del-5k-colgate-y-la-sociedad-dominicana-de-periodoncia--por-la-salud-de-las-encias-40b66c37.jpg Salida del 5K Colgate y la Sociedad Dominicana de Periodoncia por la Salud de las Encías (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, instó a las familias a "proteger y educar sobre los buenos hábitos de higiene oral para cuidar de su salud general, ayudando a evitar enfermedades y mantener un cuerpo sano y una sonrisa brillante".

El doctor Carlos Tejeda Miqui, Presidente de la Sociedad Dominicana de Periodoncia, manifestó que la inflamación de las encías es un problema de salud que debe tomarse con seriedad.

Actualmente existe evidencia científica que relaciona la enfermedad periodontal con condiciones sistémicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Promover la salud gingival es:

Promover bienestar

Prevención

Mejor calidad de vida integral