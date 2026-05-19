Empresas de la Aberd se reúnen para reflexionar sobre la sostenibilidad y la continuidad del legado

El Centro de Desarrollo de Empresas Familiares (CDEF) de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), en alianza con la Asociación de Bodas y Eventos de la República Dominicana (ABERD) y la firma de eventos Izbira Events Venue, reunió a propietarios, directivos y asesores de empresas familiares.

Consistió en un espacio concebido para hablar con franqueza sobre uno de los temas que más peso tiene, y menos se discute, en el mundo empresarial dominicano: cómo garantizar que una empresa sobreviva, compita y perdure más allá de sus fundadores.

La primera parte estuvo a cargo de la experta local Mary Cruz López, aliada de LatamBoard en la República Dominicana y coordinadora del programa de empresas familiares del CDEF-AIREN, quien abrió la conversación desde una perspectiva que desbordó lo estrictamente empresarial. Mary Cruz enmarcó la relevancia de las empresas familiares del país con prácticas ejemplares.

Reconocimiento de empresas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/grupo-aberd-ee91ef15.jpg Grupo de asistentes, socios de Aberd. (FUENTE EXTERNA)

La dinámica participativa que propuso la experta invitaba a reconocer en sus propias empresas las aspiraciones, los logros o los temores planteados, generó un momento de conexión auténtica, ante afirmaciones que describían ausencias de protocolo, sucesión o gobierno formal.

"La empresa familiar más sostenible no es la más grande ni la más antigua. Es la que su familia eligió gobernar con conciencia, con estructura y con propósito, no solo con amor." Mary Cruz López, aliada LatamBoard – CDEF-AIREN

El segundo bloque de la sesión correspondió a José Betancourt, DBA, consultor internacional de BMore.com.co de origen Colombiano que combina la experiencia práctica de su vida como empresario y asesor, con los datos que provienen de la docencia y la investigación que él mismo realiza con distintas organizaciones.

Betancourt situó la sostenibilidad de la empresa familiar dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, señalando que la empresa familiar es el actor privado más cercano al territorio y, por tanto, el que más directamente puede contribuir, o comprometer:

El avance de metas globales como la igualdad de género (ODS 5)

(ODS 5) El trabajo decente (ODS 8)

El fortalecimiento de instituciones sólidas (ODS 16)

Tomó la palabra con una provocación calculada: "¿La sostenibilidad tiene un motor? Sí. Y ese motor se llama gobierno corporativo."

A partir de ahí, Betancourt desplegó el modelo de las tres decisiones críticas para familias empresarias ante escenarios de sucesión no resuelta, las cuatro rutas posibles cuando el sucesor potencial dice no, y la herramienta de diagnóstico que ofrece LatamBoard para aquellas personas que quieren ser miembros de Consejo de Administración que agregan valor.

La sesión cerró con un llamado a la acción concreto: que cada asistente identificara una brecha de gobierno en su empresa y se comprometiera a atenderla en los próximos treinta días.

Varios participantes se acercaron al final del evento a preguntar sobre LatamBoard Professional Track, el programa de certificación en gobierno corporativo de BMore, Icontec y PUCMM, cuya próxima cohorte se desarrollará en la República Dominicana en el mes de septiembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/jose-betancourt-y-mary-cruz-935a79c2.jpg José Betancourt y Mary Cruz. (FUENTE EXTERNA)