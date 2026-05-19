Remax celebra convención "Reunidos 2026"

Remax República Dominicana celebró "Reunidos 2026", su convención anual, marcando un nuevo capítulo para la organización con importantes anuncios enfocados en crecimiento, innovación y fortalecimiento de la red.

La apertura realizada en el Hotel Catalonia Santo Domingo, estuvo encabezada por Mélido Marte y Luis Piantini, propietarios del máster franquiciado de Remax en República Dominicana, quienes resaltaron el crecimiento sostenido de la red, que actualmente cuenta con más de 30 franquicias activas, 590 agentes y presencia en las principales ciudades del país.

Durante el evento, Luis Piantini destacó la importancia de evolucionar junto al mercado inmobiliario, mientras que Mélido Marte reafirmó la filosofía de crecimiento y liderazgo que caracteriza a la marca. Ambos también hicieron referencia a la reciente operación corporativa global relacionada con Real Brokerage y la marca Remax.

Tony Ramos, gerente general en República Dominicana, presentó el plan operativo 2026, el cual contempla nuevas ferias inmobiliarias, la participación de la red en una feria en Nueva York dirigida a la comunidad dominicana residente en el exterior interesada en invertir en el país, así como una futura edición en la región del Cibao.

También destacó la reciente feria inmobiliaria realizada en Ágora Mall, iniciativa que acercó la marca directamente al consumidor.

La convención contó con el respaldo de importantes aliados estratégicos. Banco Popular Dominicano reconoció a los agentes con mayor volumen de referidos hipotecarios dentro de la red, mientras que Praderas del Farallón, Trust and Partners y Delta Comercial formaron parte de los patrocinadores y aliados presentes en REUNIDOS 2026.

Uno de los principales anuncios del encuentro fue el lanzamiento de la REMAX Academy, una academia de formación propia enfocada en certificaciones especializadas y desarrollo profesional para los agentes de la red.

Asimismo, se anunciaron nuevas alianzas comerciales, incluyendo acuerdos con entidades bancarias y la incorporación de SURA para la comercialización de pólizas de seguros de alquiler.

En materia tecnológica, se informó que a partir de junio de 2026 iniciará la implementación de una nueva plataforma tecnológica diseñada específicamente para redes inmobiliarias, con capacidad de gestión integral para agentes, franquicias y administración central.

Además, en agosto, la organización completará la segunda fase de su transformación digital con la integración del CRM y el ACM en toda la red.

Conferencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-63350-pm-1-68bf799e.jpeg Participantes durante la convencio´n de ventas REUNIDOS 2026 de REMAX Repu´blica Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Reunidos 2026 también incluyó conferencias sobre marca personal y posicionamiento profesional a cargo de Pamela Sued, Juan Roberto Musa, Miguel Liriano y Thomas de León, reforzando el enfoque de excelencia y reputación dentro de la red.

Con presencia en ciudades como Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Cabarete, Las Terrenas, Punta Cana y La Romana, REMAX República Dominicana continúa consolidándose como una de las redes inmobiliarias de mayor alcance y volumen de transacciones del mercado dominicano.