Banco Promerica y el Instituto OMG se alían para facilitar el acceso a la educación superior en RD

Carlos Julio Camilo y Belkis Guerrero Villalona durante la firma en el Banco Promerica. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Promerica República Dominicana anunció una alianza estratégica con el Instituto OMG (IOMG) para ampliar el acceso a la educación superior en el país, mediante soluciones financieras flexibles, responsables y adaptadas a las necesidades de estudiantes y profesionales.

Esta iniciativa busca reducir las barreras económicas para iniciar o continuar estudios, combinando financiamiento formal con facilidades de pago que acompañan tanto el ingreso como la permanencia académica.

A través de esta alianza, los interesados podrán acceder a préstamos educativos y facilidades de pago bajo el esquema CrediPlus, con opciones con y sin intereses, plazos de hasta 36 meses y financiamiento de hasta el 100% del costo académico, según la modalidad.

"En Banco Promerica creemos firmemente que la educación es uno de los principales motores de desarrollo. Esta alianza con IOMG refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras accesibles, caracterizadas por una atención cercana, un enfoque innovador y la agilidad que requieren los estudiantes", expresó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana.

Entre sus principales diferenciales destacan procesos de evaluación ágiles y un enfoque centrado en el estudiante, así como el cumplimiento de altos estándares de transparencia, protección de datos y buenas prácticas. Además, el acuerdo no contempla comisiones de referimiento, reforzando su enfoque social.

Belkis Guerrero Villalona, rectora del Instituto OMG, destacó que "esta alianza reafirma nuestra misión de agregar valor a la sociedad mediante la formación y especialización de profesionales bajo los más altos estándares educativos, y fortalece nuestro compromiso con el estudio, la enseñanza y la investigación, promoviendo una visión del Derecho orientada al fortalecimiento del entorno legal y económico y al desarrollo sostenible del país".

Como parte de esta alianza, ambas entidades impulsarán jornadas de orientación, charlas de educación financiera, participación en ferias educativas y la generación de contenido informativo.

El Instituto OMG (IOMG) es una institución de educación superior especializada en Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT) en 2010.

Sobre Banco Promerica

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica es un banco múltiple con 25 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago.

Es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en 9 países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.