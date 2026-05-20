CCN lanza el álbum y las estampas de Panini 2026

Madelyn Martínez, vp de Mercadeo y Retail Financiero de CCN. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La gran energía que caracteriza en la infancia se puso en manifiesto durante el lanzamiento oficial del "Panini Fifa World Cup 2026".

Se llevó a cabo en Ágora Mall. Estuvo repleto tanto en Santo Domingo como en Santiago.

La actividad contó con actividades diversas, que giraron en torno a la pasión del fútbol y que atrajo a familias a dejarse guiar por la adrenalina. Sorteos, tecnología, fotografías y otros atractivos fueron preparados para el público que se dio cita.

"Nos llena de satisfacción nuevamente poner a disposición de nuestros clientes el álbum oficial de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 de Panini. Sabemos la emoción que representa para niños, jóvenes y adultos vivir la experiencia de completar cada página y compartir esta pasión con familiares y amigos. Nos honra seguir siendo parte de una tradición que une generaciones a través del deporte", expresó Hans Kühn, vicepresidente de Librería en Centro Cuesta Nacional.

Asimismo, Madelyn Martínez, vp de Mercadeo y Retail Financiero de CCN, afirmó que con esta nueva edición del álbum Panini la empresa hace su aporte para que todos los fanáticos del fútbol puedan vivir y compartir la emoción del Mundial más grande de la historia.

Atractivos y novedades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-83021-pm-2-1ef61973.jpeg El evento estuvo a casa llena. (ESTARLIN ROSA)

Cada selección contará con fotografía oficial del equipo, escudo y aproximadamente 18 jugadores, además de espacios dedicados a jóvenes promesas y grandes figuras del fútbol mundial. El álbum incluirá también 68 estampas especiales, páginas sobre los estadios, historia de los Mundiales, calendario oficial, símbolos del torneo y sedes mundialistas.

Entre las novedades de esta edición destacan nuevas categorías de estampas especiales y limitadas, contenido interactivo, estadísticas históricas y colaboraciones especiales con stickers exclusivos de figuras internacionales del futbol como Lamine Yamal, Harry Kane, Joshua Kimmich y Lautaro Martínez.

CCN activará una promoción especial en Supermercados Nacional, Jumbo, Merca Jumbo, Casa Cuesta, Cuesta Libros y Juguetón a nivel nacional, donde los clientes podrán generar cupones para rifas de premios sorpresa por consumo mínimo, compra del álbum y/o productos de marcas patrocinadoras participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-83022-pm-0f823954.jpeg Andrés Lara, Adrian Lara, Farah Robles, Ricardo García, Sebastián García, Felipe Villamán, Laura Read. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-83022-pm-1-46032a33.jpeg Karla Fatule, Javier Grullón y Teo Grullón. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-83023-pm-c4dd8c0c.jpeg Paola Matos y Valentina González. (ESTARLIN ROSA) ‹ >