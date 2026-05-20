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CCN lanza el álbum y las estampas de Panini 2026

Cada selección tiene fotografía oficial del equipo, escudo y aproximadamente 18 jugadores

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CCN lanza el álbum y las estampas de Panini 2026
Madelyn Martínez, vp de Mercadeo y Retail Financiero de CCN. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

La gran energía que caracteriza en la infancia se puso en manifiesto durante el lanzamiento oficial del "Panini Fifa World Cup 2026".

Se llevó a cabo en Ágora Mall. Estuvo repleto tanto en  Santo Domingo como en Santiago.

La actividad contó con actividades diversas, que giraron en torno a la pasión del fútbol y que atrajo a familias a dejarse guiar por la adrenalina. Sorteos, tecnología, fotografías y otros atractivos fueron preparados para el público que se dio cita.

"Nos llena de satisfacción nuevamente poner a disposición de nuestros clientes el álbum oficial de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 de Panini. Sabemos la emoción que representa para niños, jóvenes y adultos vivir la experiencia de completar cada página y compartir esta pasión con familiares y amigos. Nos honra seguir siendo parte de una tradición que une generaciones a través del deporte", expresó Hans Kühn, vicepresidente de Librería en Centro Cuesta Nacional.

Asimismo, Madelyn Martínez, vp de Mercadeo y Retail Financiero de CCN, afirmó que con esta nueva edición del álbum Panini la empresa hace su aporte para que todos los fanáticos del fútbol puedan vivir y compartir la emoción del Mundial más grande de la historia.

Atractivos y novedades

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Infografía
El evento estuvo a casa llena. (ESTARLIN ROSA)

Cada selección contará con fotografía oficial del equipo, escudo y aproximadamente 18 jugadores, además de espacios dedicados a jóvenes promesas y grandes figuras del fútbol mundial. El álbum incluirá también 68 estampas especiales, páginas sobre los estadios, historia de los Mundiales, calendario oficial, símbolos del torneo y sedes mundialistas.

Entre las novedades de esta edición destacan nuevas categorías de estampas especiales y limitadas, contenido interactivo, estadísticas históricas y colaboraciones especiales con stickers exclusivos de figuras internacionales del futbol como Lamine Yamal, Harry Kane, Joshua Kimmich y Lautaro Martínez.

CCN activará una promoción especial en Supermercados Nacional, Jumbo, Merca Jumbo, Casa Cuesta, Cuesta Libros y Juguetón a nivel nacional, donde los clientes podrán generar cupones para rifas de premios sorpresa por consumo mínimo, compra del álbum y/o productos de marcas patrocinadoras participantes. 

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Andrés Lara, Adrian Lara, Farah Robles, Ricardo García, Sebastián García, Felipe Villamán, Laura Read.
Andrés Lara, Adrian Lara, Farah Robles, Ricardo García, Sebastián García, Felipe Villamán, Laura Read. (ESTARLIN ROSA)
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Karla Fatule, Javier Grullón y Teo Grullón.
Karla Fatule, Javier Grullón y Teo Grullón. (ESTARLIN ROSA)
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Paola Matos y Valentina González.
Paola Matos y Valentina González. (ESTARLIN ROSA)
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    Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.