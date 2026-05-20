Sócrates McKinney presenta la plataforma Emerge RD

El productor y gestor creativo Sócrates McKinney presentó oficialmente Energe RD, una nueva plataforma dedicada exclusivamente a impulsar y proyectar el diseño emergente dominicano hacia los principales escenarios internacionales de la moda y las industrias creativas.

La iniciativa, desarrollada junto a la cadena IHG Hotels & Resorts, busca descubrir nuevas voces creativas en el diseño de moda y ofrecerles una estructura de apoyo, formación y conexión internacional para fortalecer propuestas innovadoras y auténticas.

La iniciativa tendrá como padrinos a la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada y al editor de moda José Forteza, reconocido por su trayectoria en publicaciones internacionales especializadas.

Los detalles fueron revelados durante un encuentro en el 856 Roof, Holiday Inn, donde se presentó al equipo multidisciplinario integrado por:

Ichanell Rodríguez , directora artística

, directora artística Estela Coiscou, directora comercial

Francis Rosa, Joan González y Carlos Sousa en la dirección creativa

Henry Coradín , director de Relaciones Públicas y Prensa

, director de Relaciones Públicas y Prensa Angélica de los Santos, directora de casting

Marielle Araujo, directora de social media

Susan Taveras, directora de belleza

Como parte de la alianza estratégica, los hoteles Kimpton Las Mercedes, Holiday Inn Santo Domingo, Crowne Plaza Santo Domingo y Casas del XVI servirán de sedes para las actividades oficiales de EMERGE RD.

Invitados especiales

La plataforma también estableció acuerdos de colaboración con instituciones académicas y organizaciones vinculadas al diseño y las industrias creativas, entre ellas Escuela de Diseño Altos de Chavón, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Iberoamericana, el Instituto Técnico Superior Comunitario y la Fundación RD es Moda.

La primera edición concluirá en septiembre con la selección de la "Colección Emergente 2026", cuyo diseñador recibirá un curso especializado en el Istituto Marangoni, en Milán, además de una pasantía remunerada de un año vinculada al legado de Jenny Polanco, como parte de su proceso de profesionalización.

Emerge RD contará además con invitados y representantes de plataformas de moda de países como Puerto Rico, Aruba, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Panamá y Estados Unidos, consolidando un espacio de intercambio y visibilidad para el talento emergente del Caribe y América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/19052026-socrates-mckinney-junto-a-la-cadena-ihg-presentaron-oficialmente-emerge-rd-samil-mateo6-a1d57a7b.jpg Laura Fernández de Castillo yNoelia García de Pereyra (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/19052026-socrates-mckinney-junto-a-la-cadena-ihg-presentaron-oficialmente-emerge-rd-samil-mateo13-391d8558.jpg Joel Reyes, Silvia Familia, Melquis Díaz y Noel Newman. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/19052026-socrates-mckinney-junto-a-la-cadena-ihg-presentaron-oficialmente-emerge-rd-samil-mateo22-248e4c80.jpg Emilia Polanco, Dafne de Polanco y Carla Quiñones. (SAMIL MATEO) ‹ >