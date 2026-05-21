Banco BHD participa en congreso regional sobre banca sostenible e inclusiva de Felaban

En representación del BHD participaron Kirssys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, y Cristina Bello, segunda vicepresidenta de Gestión de Riesgo Ambiental y Social. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD participó en el IV Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), celebrado en Costa Rica, un espacio que reunió a líderes del sector financiero de la región para debatir sobre sostenibilidad, resiliencia, financiamiento responsable y gestión de riesgos ambientales y sociales.

En representación del banco participaron Kirssys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, y Cristina Bello, segunda vicepresidenta de Gestión de Riesgo Ambiental y Social, quienes compartieron con colegas y asistentes la visión institucional sobre la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión financiera.

En los diferentes espacios de conversación del evento, las ejecutivas compartieron con colegas participantes los avances del banco en materia de sostenibilidad.

Asimismo, abordaron tema como el desarrollo de modelos de evaluación de riesgos ambientales y sociales aplicados a su cartera crediticia, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional frente a los retos climáticos y regulatorios del sector.

Inclusión y educación

El Banco BHD posee iniciativas orientadas a la inclusión y educación financiera, mediante programas dirigidos a mujeres, mipymes y otros segmentos tradicionalmente desatendidos. Asimismo, impulsa acciones enfocadas en la gestión de riesgos ambientales y sociales para promover decisiones financieras más informadas y resilientes.

El congreso abordó los principales desafíos que enfrenta la banca en América Latina frente al cambio climático, la transición hacia modelos financieros más sostenibles y la necesidad de ampliar la inclusión financiera en sectores vulnerables de la población.