Banreservas ofrece cóctel para fortalecer vínculos con la diáspora dominicana en España

El Banco de Reservas realizó un cóctel de bienvenida para agentes inmobiliarios y desarrolladores de proyectos, con el objetivo de fortalecer sus vínculos con la diáspora dominicana en Europa, previo a la celebración de la Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas 2026 en Madrid, que se desarrolla desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo.

El presidente ejecutivo de la institución financiera, doctor Leonardo Aguilera, expresó su satisfacción de que el Banco continúe brindando seguridad y oportunidades especiales a los dominicanos que desean adquirir una vivienda en su país.

"Asumimos el compromiso de seguir siendo el banco que abre las puertas a quienes hacen de la compra de una vivienda la meta que compromete sus mayores esfuerzos", indicó Aguilera.

Participación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/foto-02-8a373850.jpeg El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el coctel realizado en el Hotel Meliá Castilla. (FUENTE EXTERNA)

En la celebración participaron el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful; el cónsul general de la República Dominicana en Madrid, José Marte Piantini; miembros del Consejo de Directores, invitados especiales y ejecutivos de Banreservas.

En un ambiente marcado por la música y la gastronomía dominicanas, los asistentes disfrutaron de un encuentro fraterno que reafirmó el calor humano y el sentido de pertenencia de la diáspora dominicana en la capital española.

La Feria Inmobiliaria Banreservas 2026 atrae a miles de dominicanos residentes en España y otras naciones europeas, y cuenta con la participación de reconocidos constructores, desarrolladores y promotores inmobiliarios.

Entre las empresas participantes figuran Inmobiliaria Reservas, filial del Grupo Reservas; CBS, Bisonó, LVP, Crisfer Inmobiliaria, Grupo GHR, Grupo Servinta, Epic Venture, Grupo BP, Novoterra, Inmobiliaria Santerra, Blue Diamond Construction, Constructora Rizek Vigesca, Grupo Rincón/Corinsa, Grupo Pedrales, Constructora Vialboral, JPress, Inversiones Troter, entre otras.

A través de esta feria, la institución financiera pone a disposición de la diáspora atractivas condiciones de financiamiento y tasas competitivas, para facilitar la adquisición de una propiedad en su tierra natal y fortalecer sus vínculos con la República Dominicana.