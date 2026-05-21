Campari Group presenta por primera vez en RD la Campari Bartender Competition 2026

Melina José y Andrés De Marchena participaron en la actividad de Campari Group. ( FUENTE EXTERNA )

Campari Group anunció oficialmente el lanzamiento en el país de la Campari Bartender Competition (CBC) 2026, una de las plataformas más importantes a nivel internacional para el desarrollo y reconocimiento del talento en la coctelería.

El evento de presentación se llevó a cabo en el bar Blu del Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo, reuniendo a destacados bartenders, profesionales de la industria, y aliados estratégicos, quienes conocieron de primera mano los detalles de esta iniciativa que, por primera vez, tendrá sede en la República Dominicana.

La Campari Bartender Competition es una experiencia global que celebra la creatividad, la técnica y la pasión por la mixología, ofreciendo a los participantes la oportunidad de representar su país en una competencia internacional, conectarse con referentes de la industria y elevar su carrera a un siguiente nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/yanna-gil-ana-martinez-julio-guzman-lia-lorena-70259964.jpeg Yanna Gil, Ana Martínez, Julio Guzmán y Lía Lorena. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/angel-lopez-raysa-lung-enmanuel-zambrano-3f2e21ae.jpeg Angel López, Raysa Lung y Enmanuel Zambrano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/carlos-mejias-frayan-rodriguez-3d335e57.jpeg Carlos Mejías y Frayan Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/mich-del-villar-y-jesus-eugenio-perez-831de8c9.jpeg Mich Del Villar y Jesús Eugenio Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/deividson-rojas-eiberth-mendoza-06b87706.jpeg Deividson Rojas y Eiberth Mendoza. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/joel-cabrera-eleazar-herrera-ee281256.jpeg Joel Cabrera y Eleazar Herrera. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante el lanzamiento, se dieron a conocer los lineamientos de la competencia, criterios de evaluación y el calendario oficial.

La dinámica incluirá diferentes fases de selección, iniciando con la recepción de propuestas en formato digital, seguida de evaluaciones por un panel de jueces expertos, hasta culminar con una gran final en vivo el próximo 16 de junio, donde los finalistas demostrarán su talento frente a un jurado y público especializado.

El bartender ganador de esta primera edición tendrá la oportunidad de representar a la República Dominicana en la CBC Latinoamérica, que se celebrará en México en el mes de agosto, con todos los gastos pagos, llevando su talento a una plataforma internacional.

"Estamos muy entusiasmados de traer la CBC a República Dominicana por primera vez. Este país cuenta con un talento increíble y queremos brindarles una plataforma que no solo reconozca su creatividad, sino que también los proyecte a nivel internacional", expresó Andrés De Marchena, Gerente de Marca de Campari Group en el país.

Panel de jueces

Como parte de esta primera edición, se contará con un panel de jueces compuesto por reconocidos profesionales del sector, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar tanto las propuestas digitales como las presentaciones en vivo.

Con esta iniciativa, Campari Group reafirma su compromiso con el desarrollo de la cultura de coctelería en la región, impulsando espacios de formación, visibilidad y crecimiento para la comunidad de bartenders dominicanos.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de este lanzamiento, invitando a bartenders de todo el país a formar parte de esta experiencia única.