El Grupo Financiero JMMB presente en el Torneo de Pádel Unmercado 2026

Como parte de su compromiso con el impulso de iniciativas que fomentan la integración empresarial, el bienestar y el impacto social positivo, el Grupo Financiero JMMB participó como empresa patrocinadora del Torneo de Pádel Unmercado 2026, celebrado durante el pasado fin de semana.

Esta iniciativa fue creada por la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi) y la Asociación Dominicana de Fiduciarias (Asofidom).

Asimismo, el propósito del Torneo de Pádel Unmercado es reunir a los principales actores del sector financiero y empresarial en un espacio de networking, integración y sano entretenimiento.

El evento reunió a ejecutivos, empresarios, clientes y aliados estratégicos del sector financiero y corporativo en un ambiente diseñado para fortalecer relaciones, promover conexiones de valor y fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte.

Además de consolidarse como un punto de encuentro para los principales actores del mercado, el torneo tuvo una importante finalidad social, destinando el 100% de los recursos generados a financiar actividades de educación financiera y al impulso del mercado de valores dominicano.

Para JMMB, formar parte de este tipo de iniciativas representó una oportunidad para continuar apoyando plataformas que generan valor compartido, impulsan conexiones significativas y promueven acciones con impacto positivo para la sociedad.

"Creemos en el poder de las alianzas y en la importancia de apoyar espacios que, además de promover el deporte y la integración, aporten al desarrollo de iniciativas que beneficien a nuestra sociedad", expresó Juan Jose Melo, presidente ejecutivo Grupo Financiero JMMB.

Acerca del Grupo Financiero JMMB

Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional y raíces jamaicanas, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados comprometido con establecer conexiones genuinas y ofrecer planes financieros personalizados.

El objetivo de esta empresa es complementar el bienestar de sus clientes a través de una amplia gama de soluciones financieras, que incluyen banca e inversiones.

En RD cuentan con varias unidades de negocio: JMMB Bank; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.; JMMB Puesto de Bolsa, S.A.; y AFP JMMB BDI, S.A., ofreciendo asesoría financiera, servicios bancarios, intermediación de instrumentos, administración de inversiones y fondos de pensiones.

Al cierre de 2025, administran RD$65,752MM en fondos en sus filiales en República Dominicana.