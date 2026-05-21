La Colectiva activa su comunidad en Punta Cana

La Colectiva continúa consolidando su presencia en República Dominicana con un nuevo encuentro celebrado el pasado 7 de mayo en Punta Cana, reafirmando su apuesta por el Este como uno de los mercados más dinámicos y relevantes para su desarrollo en el país.

Aunque su primer encuentro tuvo lugar en Santo Domingo, como punto de acercamiento a medios y aliados estratégicos, La Colectiva se encuentra basada en Punta Cana, desde donde impulsa su crecimiento y activa su red en toda la región.

El encuentro reunió en el Este a una comunidad curada de creativos, emprendedores, hoteleros y líderes de la región, en un formato íntimo diseñado para fomentar conexiones reales y abrir espacio a futuras colaboraciones dentro de los mundos de la hospitalidad, el bienestar, la moda, la gastronomía y las experiencias.

La velada tuvo lugar en el rooftop de Jandala Soul, espacio con el que La Colectiva celebró la evolución de su relación, que pasó de partner a convertirse en su primer cliente en el país.

Esta alianza refleja una visión compartida sobre cómo construir experiencias: desde la intención, el detalle y la conexión entre personas, marcas y cultura.

"Lo que estamos construyendo no son solo encuentros, sino una red que empieza a tomar forma de manera orgánica", comenta Sara Ranghi, Managing Partner & Chief Strategic Officer de La Colectiva. "Punta Cana no solo es donde estamos basados, sino un entorno clave para el tipo de comunidad y proyectos que buscamos desarrollar".

A través de este tipo de iniciativas, La Colectiva continúa activando su modelo, conectando talento, marcas y espacios, y desarrollando proyectos a través de disciplinas como branding, comunicación y relaciones públicas, marketing experiencial y content studio, integradas en propuestas que combinan estrategia, narrativa y ejecución.

En esa misma línea, Filippo Panarello, Partner & Owner de Jandala Soul, señala: "Desde el inicio vimos en La Colectiva una forma distinta de entender las marcas y las experiencias. Esta evolución natural de la relación responde a la confianza en su visión y en su manera de construir".

Fundada en 2014 por Sofía Aguilar y Ramón Aguilar, La Colectiva ha trabajado con marcas como Abercrombie, Victoria´s Secret, Cleveland Clinic, Moritz Barcelona, Meliá Hotels International, ClaroSports, entre otras, y continúa expandiendo su presencia en el Caribe con proyectos que conectan estrategia, creatividad y cultura.

En República Dominicana, La Colectiva liderada por Sara Ranghi, impulsa su crecimiento de la mano de una red de aliados clave que incluye a Jandala Soul, Henry Coradín, LingFilms, , Synara, Kokaleka, Sócrates McKinney, Camming Creativa y Laura Tosato, con quienes comparte una visión común sobre la construcción de experiencias y comunidad.

Este encuentro forma parte de una serie de acciones con las que La Colectiva busca seguir fortaleciendo su presencia en el país, dando vida a una plataforma en constante evolución.

Sobre La Colectiva

La Colectiva es una forma distinta de construir marcas.

Nace de la convicción de que las mejores ideas no vienen de estructuras rígidas, sino de personas con criterio, sensibilidad y oficio, trabajando juntas hacia un mismo objetivo.

Por eso opera como un colectivo: reuniendo el talento correcto, en el momento correcto, para resolver lo que cada marca realmente necesita.

No creemos en soluciones prefabricadas. Creemos en escuchar, entender y construir con claridad. Back to basics. Menos ruido. Más claridad. Mejores resultados.

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