RD será sede del XI Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna Concin

Karina Garcia y Joseline Feliz ambas miembros fundadoras de Adoci y coordinadoras del Concin2026 ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez, la República Dominicana será sede del XI Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna Concin 2026, el encuentro más relevante de la disciplina en Latinoamérica, que reúne a líderes, especialistas, académicos y profesionales de toda Iberoamérica.

El congreso se realizará los días 28 y 29 de septiembre en el Auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y es organizado por la Asociación Dominicana de Comunicación Interna (Adoci) junto a DialogusCI, en alianza con la Escuela de Comunicación de la Pucmm.

Concin nació en 2016 impulsado por DialogusCI, una comunidad que promueve la comunicación interna en Iberoamérica. Desde entonces, ha recorrido distintos países de la región como Perú, México, Colombia, Chile y Argentina, consolidándose como uno de los principales espacios de intercambio, aprendizaje y fortalecimiento de la disciplina.

Esta undécima edición abordará una visión 360 sobre los principales desafíos y tendencias que están transformando la gestión de la comunicación interna y las organizaciones.

Entre los temas que formarán parte de la agenda se encuentran el impacto estratégico de la comunicación interna en el negocio, el liderazgo en entornos de cambio constante, el futuro del trabajo, la transformación digital, la inteligencia artificial, la cultura organizacional, el bienestar y la experiencia del colaborador.

Además, contará con conferencias magistrales, paneles de expertos, presentación de casos reales y espacios de networking regional, ofreciendo una experiencia integral para profesionales de comunicación interna, comunicación corporativa, gestión humana, cultura organizacional, consultoría y liderazgo empresarial.

En esta edición se estima la participación de aproximadamente 250 asistentes por día, incluyendo profesionales y representantes de distintos países de la región que cada año forman parte de este importante encuentro iberoamericano.

Joseline Feliz, miembro fundadora de Adoci y parte del comité organizador del evento, destacó que la llegada de CONCIN al país representa un paso trascendental para el fortalecimiento de la comunicación interna en las empresas locales.

"Ser sede de Concin por primera vez posiciona a la República Dominicana en el mapa iberoamericano de la comunicación interna y crea una oportunidad invaluable para conectar experiencias, conocimientos y tendencias que impactan directamente la evolución de nuestras organizaciones", expresó Feliz.

Por su parte, Karina García, también miembro fundadora de Adoci y organizadora del congreso, resaltó el valor estratégico que tiene este espacio para los profesionales y empresas de la región.

"Es mucho más que un congreso; es una plataforma de aprendizaje, inspiración y conexión entre líderes y organizaciones que creen en el poder de la comunicación interna para transformar culturas y generar resultados sostenibles", afirmó García.

Con más de una década de trayectoria, Concin se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia para compartir experiencias, tendencias y buenas prácticas en comunicación interna, cultura organizacional y liderazgo, posicionando además a la República Dominicana como un punto de encuentro regional para el intercambio de conocimientos y networking profesional.

Acerca de Adoci

La Asociación Dominicana de Comunicación Interna (Adoci) es una comunidad profesional que tiene como propósito elevar la gestión de la comunicación interna en las organizaciones dominicanas.

A través de espacios de aprendizaje, reflexión y colaboración, Adoci impulsa el intercambio de mejores prácticas y tendencias que contribuyen al fortalecimiento de culturas organizacionales más humanas, conectadas y sostenibles. Las redes sociales de la empresa son @adocird (Instagram) y Adoci (LinkedIn).