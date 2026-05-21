Empresas promueven el futuro laboral con espacios de trabajo inteligentes

Ricoh Dominicana anunció la evolución de su modelo de negocio hacia la creación de espacios de trabajo inteligentes. Con 36 años de trayectoria en el mercado local, la empresa tecnológica transforma su estrategia para responder a las exigencias globales de digitalización, agilidad y competitividad corporativa.

La compañía consolidó su transición de líder en el sector de impresión a Workplace Service Provider (Proveedor de Servicios para el Espacio de Trabajo). Este nuevo enfoque integra Inteligencia Artificial, automatización de procesos y ciberseguridad avanzada. El objetivo principal es optimizar la productividad y eficiencia de las organizaciones en el país.

Esta evolución responde a una tendencia en América Latina, donde el 64 % de las empresas planea elevar su inversión en TI. Ricoh Dominicana propone superar el concepto tradicional de "transformación digital" para adoptar la "transformación inteligente". Este modelo promueve una cocreación directa entre la tecnología de vanguardia y el talento humano.

"Nuestro enfoque está en conectar la tecnología con las personas para generar resultados reales y sostenibles", afirmó Ismael Castillo, Country Manager de Ricoh Dominicana. El ejecutivo destacó el compromiso de la firma de acompañar a los clientes locales en sus iniciativas críticas.

Visión de Ricoh Dominicana

La visión de la empresa prioriza a las personas dentro del ecosistema de innovación. La automatización busca potenciar la creatividad de los trabajadores al liberarlos de cargas operativas diarias. Asimismo, el plan de crecimiento de la filial se alinea con las políticas globales de sostenibilidad ambiental de la corporación matriz.

Con este anuncio, Ricoh Dominicana fortalece su posición como aliado estratégico del sector empresarial. La renovación de su portafolio de servicios impulsa una economía digital más robusta y prepara al mercado corporativo nacional para los desafíos del futuro.